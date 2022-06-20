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Ümraniye'de 3 İETT otobüsü zincirleme kaza yaptı

20.06.2022 11:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hasar meydana gelen otobüslerden indirilen yolcuların ulaşımları başka araçlarla sağlandı

İSTANBUL (AA) - Ümraniye'de 3 İETT otobüsünün karıştığı zincirleme kaza nedeniyle araçlarda hasar oluştu.

Alınan bilgiye göre, Tantavi Mahallesi Alemdağ Caddesi'nde yer alan durağa yolcu almak için yanaşan İETT otobüsüne, arkasından gelen 2 İETT otobüsü peş peşe çarptı.

Kaza sonucunda herhangi bir yaralanma ya da can kaybı yaşanmazken otobüslerde hasar oluştu.

Otobüslerden indirilen yolcuların ulaşımları başka araçlarla sağlandı.

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