Ümraniye'de bir binanın çatı katında çıkan yangın söndürüldü

İSTANBUL (AA) - Ümraniye'de 3 katlı binanın çatı katında çıkan yangın hasara neden oldu.

Aşağı Dudullu Mahallesi Osmanlı Caddesi'ndeki 3 katlı binanın çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince kontrol altına alınan yangın nedeniyle binada hasar oluştu.



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