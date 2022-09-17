Ümraniye'de bir kişi silahla yaralandı

İSTANBUL (AA) - Ümraniye'de silahla yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

Atatürk Mahallesi Çavuşbaşı Caddesi'nde kimliği henüz belirlenemeyen kişi, Cenk Ç'ye ateş edip olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Cenk Ç, Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Olay yerinde inceleme yapan polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.



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