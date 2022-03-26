Ümraniye’de gecekonduda çıkan yangın söndürüldü

İSTANBUL (AA) - Ümraniye’de, gecekonduda çıkan yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.

Huzur Mahallesi Volkan Caddesi üzerindeki gecekondu, önündeki doğalgaz kutusundan sızdığı tahmin edilen gazın parlamasıyla yanmaya başladı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye, 112 Acil Servis ve İGDAŞ ekipleri sevk edildi.

Emniyet ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de yangını söndürdü.

Yangında ölen ya da yaralanan olmadı.



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