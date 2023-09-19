Ümraniye'de imam nikahlı eski eşini öldürdüğü iddiasıyla yakalanan zanlı adliyeye gönderildi

Ihlamurkuyu Mahallesi'nde dün tartıştığı eski imam nikahlı eşini bıçakla öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli Mehmet D'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen zanlı, daha sonra adliyeye sevk edildi.

Bu arada, hakkında 6 Eylül'de uzaklaştırma kararı verilen Mehmet D. ile 3 yıl önce imam nikahıyla evlendikten 1 yıl sonra ayrılan Fatoş Çetin'in geçen yıl tekrar barışarak İzmir'de yaşamaya başladıkları öğrenildi.

Bir çocukları bulunan ikili arasında mart ayında meydana gelen tartışmada Çetin'i bıçakla yaralayan Mehmet D'nin başka bir kadınla resmi nikahlı olduğu belirtildi.

- Ne olmuştu?

Ümraniye Ihlamurkuyu Mahallesi'nde dün imam nikahlı eski eşi Fatoş Çetin'i (27) bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen Mehmet D. (27), Ataşehir Mimar Sinan Mahallesi'nde gözaltına alınmıştı.

Şüphelinin olayda kullandığı bıçak da yakınlarda bir çöp konteynerinde ele geçirilmişti.

