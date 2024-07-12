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  4. Ümraniye'de iş yerlerine gittikleri yabancı uyruklu kişilerden para isteyen 3 zanlı tutuklandı

Ümraniye'de iş yerlerine gittikleri yabancı uyruklu kişilerden para isteyen 3 zanlı tutuklandı

AA AA
12.07.2024 09:18
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Ümraniye'de, yabancı uyruklu kişilere ait 4 iş yerine giderek vergi levhası sorup para isteyen 3 şüpheli tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 3 Temmuz'da Suriye ve Afganistan uyruklu kişilerin işlettiği 4 iş yerine gidilerek dükkan sahiplerine vergi levhası sorulup para istenildiği bilgisi üzerine inceleme başlattı.

Ekipler, şüphelilerin M.D. (24), B.D. (24) ve H.K. (21) olduğunu belirledi.

Polis tarafından gözaltına alınan zanlılardan M.D'nin 20, diğerlerinin ise birer suç kaydı olduğu tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Bu arada, 3 şüphelinin iş yerlerine gidip sahiplerinden para istediği anların güvenlik kamerasınca kaydedildiği belirtildi.

Express
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Anahtar Kelimeler:
Ümraniye 3 kişi

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