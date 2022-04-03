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Ümraniye'de meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı

03.04.2022 21:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ümraniye'de meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı

İSTANBUL (AA) - Ümraniye'de meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Şile Otoyolu Çekmeköy istikametinde seyir halinde olan 34 LA 9230 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle önünde seyreden 34 BIM 348 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan araç yan yatarak bariyerlere vurdu.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada hafif yaralanan sürücüler, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle Şile Otoyolu'nda araç trafiği yoğunlaştı. Polis ekiplerinin kazaya karışan araçları kaldırma çalışmaları sürüyor.

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