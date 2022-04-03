İSTANBUL (AA) - Ümraniye'de meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Şile Otoyolu Çekmeköy istikametinde seyir halinde olan 34 LA 9230 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle önünde seyreden 34 BIM 348 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan araç yan yatarak bariyerlere vurdu.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada hafif yaralanan sürücüler, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle Şile Otoyolu'nda araç trafiği yoğunlaştı. Polis ekiplerinin kazaya karışan araçları kaldırma çalışmaları sürüyor.



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