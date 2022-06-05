Ümraniye'de motosiklet hırsızlığı yapan kişi yakalandı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Ümraniye'de motosiklet hırsızlığı yapan şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 17 Mayıs'ta Çakmak Mahallesi'nde park halindeki bir motosiklete yönelik hırsızlık girişiminde bulunulması üzerine çalışma başlatıldı.

Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ve saha çalışması yürüten ekiplerce şüphelinin eşkali tespit edildi. Bölgede araştırmalarına devam eden ekipler, 21 Mayıs'ta Çakmak Mahallesi'nde bir şüphelinin motosiklet çalma girişiminde bulunduğunu belirledi.

Ekiplerce gözaltına alınan şüpheli T.Y'nin (35) hırsızlık için Ihlamurkuyu Mahallesi'nden de bir motosiklet çaldığı, başka araçtan çaldığı plakaları kullandığı, bu araçla da hırsızlık girişiminde bulunduğu tespit edildi.

Çok sayıda suç kaydı bulunan T.Y. hakkında "motosiklet hırsızlığı" suçundan sevk edildiği adli makamlarca adli kontrol hükümleri uygulandığı kaydedildi.

