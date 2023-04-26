YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Ümraniye'de sokak köpeklerine ateş açan sanık hakim karşısında

Ümraniye'de sokak köpeklerine ateş açan sanık hakim karşısında

26.04.2023 11:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ümraniye Atakent'teki bir parkta köpeklere tabancayla ateş açan ve onları korumaya çalışan bir kişiyi de silahla tehdit eden sanığın 13 yıla kadar hapis istemiyle yargılanmasına başlandı.

Anadolu 29. Asliye Ceza Mahkemesindeki ilk duruşmaya tutuksuz sanık Sinan Doğan katıldı. Duruşmada, vurulan köpekleri besleyen Özlem Gürel ile avukatı Barış Karlı ve Hayvanlara Adalet Derneği Başkanı avukat Hülya Yalçın da hazır bulundu.

Savunmasını yapması için söz verilen sanık Doğan, olay günü marketten döndüğü sırada yanına gelen küçük bir kız çocuğunun köpeklerden korktuğunu söyleyerek köpeklerin yerini gösterdiğini anlattı.

Sanık Doğan, köpeklerin üzerine doğru gelmesi üzerine evine giderek ruhsatsız silahını aldığını, olay yerine geri döndükten sonra bir köpeğe bir el ateş açtığını, ikinci köpeğe ise ateş etmediğini söyledi.

Suçtan ötürü ceza alması durumunda hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasını kabul edip etmeyeceğinin sorulması üzerine sanık, kabul ettiğini beyan etti.

Özlem Gürel ise olay günü parktaki sahipsiz köpekleri beslediği sırada, sanığın parka doğru geldiğini gördüğünü belirterek, "Ne yaptığını sordum. Köpekleri kast ederek 'Bunlar beni geçirmedi.' dedi. Benim, kolumun vücudum ile aralık oluşturduğu bölümden tabanca olan elini uzatarak arkamda bulunan bir köpeğe bir defa ateş etti." şeklinde konuştu.

Bir köpeği vurmasının ardından sanığı çekiştirmeye başladığını aktaran Gürel, bunun üzerine sanığın olay yerinden kaçmaya başladığını ve o esnada da havaya doğru iki el ateş açtığını, tabanca elindeyken kendisine yönelik "Çekil seni de öldürürüm." diyerek tehdit ettiğini, şikayetçi olduğunu ve davaya katılmak istediğini kaydetti.

Özlem Gürel'in katılma talebini değerlendiren mahkeme, bu talebi kabul etti.

Sanık Doğan, avukat Karlı'nın "Ev hapsindeyken müvekkilimi tehdit ettin mi?" sorusuna, etmediği yanıtını verdi.

O sırada tekrar söz alan Gürel, sanığın bir arkadaşını arayarak, ev hapsinin bitmesinin ardanın "Özlem Gürel'i öldüreceğini" söylediğini anlattı.

Sanık Doğan ise Gürel'in arkadaşına, müştekinin belirttiği gibi bir tehditte bulunmadığını öne sürdü.

Ara kararını açıklayan mahkeme, eksik hususların giderilmesi için duruşmayı erteledi.

DURUŞMA SONRASI AÇIKLAMA

Hayvanlara Adalet Derneği Başkanı Hülya Yalçın, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Bilindiği gibi Ümraniye'de açık alanda köpeklere silahla saldıran bir şahsın davası bugün görüldü. Maalesef ülkemizde çok rastlanan bir olay. Şahıs vurduğunu itiraf ediyor. Kasten eve gidip silahı alıp geldiğini söylüyor. Ama buna rağmen cezalandırma için hala biz gerekçe arıyoruz. Uygulanabilirliği olmayan bir Hayvan Koruma Yasası olduğu için hem adliyeler meşgul oluyor hem de hayvanlar ölüyor. Benzer bir olay da geçtiğimiz günlerde Üsküdar'da meydana geldi. O olayın da takipçisi olacağız." dedi.

Özlem Gürel ise "Şahıs köpeklerimi vurduğunu beyan etti. Biz şu an onları korumak için arkadaşlarımla beraber mahkemeye geldik. Hayvan Koruma Yasası onları korumuyor. Onları korumadığı gibi biz de ölümle karşı karşıya geliyoruz. Bizler gerçekten sokak hayvanlarını savunmak için elimizden gelenin fazlasını yapıyoruz. Ama bu yeterli değil." şeklinde konuştu.

İDDİANAMEDEN

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık Doğan'ın "silahla tehdit", "bir ev hayvanına veya evcil hayvana işkence etme" ve "6136 sayılı kanuna muhalefet" suçlarından 4 yıldan 13 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Pendik'te İETT otobüsü ile servis aracı çarpıştı, 5 kişi yaralandıPendik'te İETT otobüsü ile servis aracı çarpıştı, 5 kişi yaralandı
Esenyurt'ta hafif ticari aracın çarptığı kişi hayatını kaybettiEsenyurt'ta hafif ticari aracın çarptığı kişi hayatını kaybetti
Tokat'ta eski eşini tabancayla öldüren kişi aynı silahla intihar ettiTokat'ta eski eşini tabancayla öldüren kişi aynı silahla intihar etti
Anahtar Kelimeler:
Ümraniye dava

İstanbul Namaz Vakitleri 26 Nisan Çarşamba

İmsak
04:27
Sabah
06:03
Öğle
13:07
İkindi
16:55
Akşam
20:01
Yatsı
21:31

İstanbul Nöbetçi Eczaneler26 Nisan Çarşamba

Ataç eczanesi
Kucukcekmece
Merve sevinç eczanesi
Eyup
Atilla eczanesi
Kucukcekmece
Güneş gören eczanesi
Sile
Batur eczane optik eczanesi
Kadikoy
Su eczanesi
Kartal
İncir eczanesi
Uskudar
Tümünü Göster
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Öğretmen ve 17 yaşındaki öğrencisinin yasak aşkı okulu karıştırdı

Öğretmen ve 17 yaşındaki öğrencisinin yasak aşkı okulu karıştırdı

Ölenleri anmak için twerk yaptı! Tepki yağmuruna tutuldu

Ölenleri anmak için twerk yaptı! Tepki yağmuruna tutuldu

Konforlu, şık, dayanıklı... Camper ayakkabılarda 800 TL'nin üzerinde indirim!

Konforlu, şık, dayanıklı... Camper ayakkabılarda 800 TL'nin üzerinde indirim!

Eşini ve komşusunu aynı yatakta yakaladı! Yasak aşkı görünce...

Eşini ve komşusunu aynı yatakta yakaladı! Yasak aşkı görünce...

Kiraladığı evde prizin içinde gizli kamera buldu! “Duşun olduğu yeri...”

Kiraladığı evde prizin içinde gizli kamera buldu! “Duşun olduğu yeri...”

Tommy Hilfiger'dan Camper'a %60'a varan indirim

Tommy Hilfiger'dan Camper'a %60'a varan indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.