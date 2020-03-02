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Ümraniye'de zincirleme trafik kazası: 4 yaralı

İSTANBUL HABERLERİ  | 02.03.2020 01:03 | Son Güncelleme

Ümraniye'de zincirleme trafik kazası: 4 yaralı

İSTANBUL (AA) - Ümraniye'de beş aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında biri ağır dört kişi yaralandı.

TEM Otoyolu bağlantı yolu Rıdvan Dedeoğlu Viyadüğü üzerinde 15 Temmuz Şehitleri Köprüsü yönünde seyir halinde olan ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 CCB 146 plakalı otomobil, bariyerlere çarparak kaza yaptı.

Kaza yapan aracın hemen arkasında seyreden 34 RBV 52 plakalı otomobilin sürücüsü, araca çarpmamak için manevra yaptığı esnada, arkadan gelen araçlar da kazaya karıştı. Beş aracın karıştığı kazada biri ağır dört kişi yaralandı.

Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis olay yerinde güvenlik önlemi alırken, yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametine doğru oluşan yoğun trafik, araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından normale döndü.

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Anahtar Kelimeler:
Ambulans Polis Trafik Kazası Ümraniye

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