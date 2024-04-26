Ümraniyeli Down Sendromlu Sporcular Türkiye rekoru kırdı

Antalya’da düzenlenen 2. Down Sendromlular Dünya Spor Oyunları (2024 Trisome Games) alanında dünyanın en büyüğü olma özelliği taşıyor. Ümraniye Belediyesi’nin desteklediği sporcular ise yarışlara damgasını vurdu. 19-26 Mart tarihlerinde düzenlenen yarışlarında Down sendromlu sporculardan Rıdvan Yalçın 100 metre yarışında 13.65 saniyelik sonuç ile Türkiye rekoru kırarak Dünya İkincisi oldu. 4x400 metre yarışında ise Dünya üçüncüsü oldu.

Bir diğer Down sendromlu sporcu Doğukan Sağliçok ise 1500 metrede Türkiye rekoru kırarak Dünya üçüncüsü, 800 metrede Dünya beşincisi, 4x400 metre yarışında ise Dünya üçüncüsü oldu.





