Finale ilk bilet Erzurumspor'un

Süper Lig'e yükselecek son takımın belli olacağı Spor Toto 1. Lig play-off yarı final rövanş maçında Büyükşehir Belediye Erzurumspor, ilk maçta 4-3 yendiği Ümraniyespor'u deplasmanda da 2-1 yenerek finale yükseldi. Erzurumspor'un ilk golünde VAR sistemi uygulandı. Boluspor - Gazişehir Gaziantep eşleşmesinde turu geçen kulüp finalde Erzurumspor'la Süper Lig'e yükselen üçüncü takım olmak için mücadele edecek.
Karşılaşmanın ilk yarısı düşük tempoda geçti. Ümraniyespor, rakip kale önünde pozisyonlar bulsa da skoru değiştirmeyi başaramadı ve mücadelenin ilk 45 dakikası 0-0'lık eşitlikle sonuçlandı.
"VAR" İLE GELEN GOL
Erzurumspor, ikinci yarının başlarında öne geçti. Dakikalar 57'yi gösterdiğinde konuk ekipte Burhan Eşer, rakip fileleri havalandırdı. Karşılaşmanın hakemi Mustafa Öğretmenoğlu, bu pozisyonda topun çizgiyi geçip geçmediğini teyit edebilmek için Video Yardımcı Hakem Uygulaması (VAR)'na başvurdu. Öğretmenoğlu, VAR sistemiyle topun çizgiyi geçtiğini tespit etti ve golü verdi. Konuk ekip böylece maçta 1-0 öne geçti.
Ümraniyespor, 90+2'nci dakiklada attığı golle ümitlendi! Ev sahibinde rakip fileleri havalandıran isim Merthan oldu. Ancak Erzurumspor, 90+7'de Demba Savage ile bir gol daha buldu ve sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı. Konuk ekip seriyi 6-4 önde tamamlayarak finale yükselen ilk takım oldu.
ÜMRANİYESPOR 1 - 2 BB ERZURUMSPOR
STAT: Ümraniye Şehir Stadı
HAKEMLER: Mustafa Öğretmenoğlu, Kerem Ersoy, Serkan Olguncan
ÜMRANİYESPOR: Burak, Oğuz, Merthan, Appindangoye, Mücahit, Bahadır (Cleyton dk. 61), İbrahim, Timur (Tarık dk. 84), Vasilogiannis (Serdar dk 61), Drole, Rangelov
TEKNİK DİREKTÖR: Bayram Bektaş
BB ERZURUMSPOR: Hakan Canbazoğlu, Tolga, Acka, Lokman, Hakan Arslan, Taylan (Gökhan dk. 81), Scuk, Burhan, Metin (Trtovac dk. 86), Erhan (Savage dk. 74), Nobre
TEKNİK DİREKTÖR: Mehmet Altıparmak
GOLLER: Burhan Eşer (dk. 57), Savage (dk. 90+7) (BŞB Erzurumspor), Merthan (dk. 90+2) (Ümraniyespor)
SARI KARTLAR: Burhan, Metin, Suck, Hakan Canbazoğlu (BŞB Erzurumspor), Mücahit, Merthan, Oğuz (Ümraniyespor)
İLK YARIDAN POZİSYONLAR
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