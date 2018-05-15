Finale ilk bilet Erzurumspor'un

Süper Lig'e yükselecek son takımın belli olacağı Spor Toto 1. Lig play-off yarı final rövanş maçında Büyükşehir Belediye Erzurumspor, ilk maçta 4-3 yendiği Ümraniyespor'u deplasmanda da 2-1 yenerek finale yükseldi. Erzurumspor'un ilk golünde VAR sistemi uygulandı. Boluspor - Gazişehir Gaziantep eşleşmesinde turu geçen kulüp finalde Erzurumspor'la Süper Lig'e yükselen üçüncü takım olmak için mücadele edecek.

Karşılaşmanın ilk yarısı düşük tempoda geçti. Ümraniyespor, rakip kale önünde pozisyonlar bulsa da skoru değiştirmeyi başaramadı ve mücadelenin ilk 45 dakikası 0-0'lık eşitlikle sonuçlandı.

"VAR" İLE GELEN GOL

Erzurumspor, ikinci yarının başlarında öne geçti. Dakikalar 57'yi gösterdiğinde konuk ekipte Burhan Eşer, rakip fileleri havalandırdı. Karşılaşmanın hakemi Mustafa Öğretmenoğlu, bu pozisyonda topun çizgiyi geçip geçmediğini teyit edebilmek için Video Yardımcı Hakem Uygulaması (VAR)'na başvurdu. Öğretmenoğlu, VAR sistemiyle topun çizgiyi geçtiğini tespit etti ve golü verdi. Konuk ekip böylece maçta 1-0 öne geçti.