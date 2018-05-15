SPOR

Finale ilk bilet Erzurumspor'un

TFF 1. LİG HABERLERİ  | 15.05.2018 18:57 | Son Güncelleme

Spor Toto 1. Lig’in play-off 2. maçında Erzurumspor, 4-3 kazandığı ilk maçın rövanşında Ümraniyespor’a konuk oldu. Konuk ekip rakibini deplasmanda 2-1 mağlup etmeyi başardı. Bu sonuçla Büyükşehir Belediye Erzurumspor finale yükseldi.

Finale ilk bilet Erzurumspor'un

Süper Lig'e yükselecek son takımın belli olacağı Spor Toto 1. Lig play-off yarı final rövanş maçında Büyükşehir Belediye Erzurumspor, ilk maçta 4-3 yendiği Ümraniyespor'u deplasmanda da 2-1 yenerek finale yükseldi. Erzurumspor'un ilk golünde VAR sistemi uygulandı. Boluspor - Gazişehir Gaziantep eşleşmesinde turu geçen kulüp finalde Erzurumspor'la Süper Lig'e yükselen üçüncü takım olmak için mücadele edecek.

Karşılaşmanın ilk yarısı düşük tempoda geçti. Ümraniyespor, rakip kale önünde pozisyonlar bulsa da skoru değiştirmeyi başaramadı ve mücadelenin ilk 45 dakikası 0-0'lık eşitlikle sonuçlandı.

"VAR" İLE GELEN GOL
Erzurumspor, ikinci yarının başlarında öne geçti. Dakikalar 57'yi gösterdiğinde konuk ekipte Burhan Eşer, rakip fileleri havalandırdı. Karşılaşmanın hakemi Mustafa Öğretmenoğlu, bu pozisyonda topun çizgiyi geçip geçmediğini teyit edebilmek için Video Yardımcı Hakem Uygulaması (VAR)'na başvurdu. Öğretmenoğlu, VAR sistemiyle topun çizgiyi geçtiğini tespit etti ve golü verdi. Konuk ekip böylece maçta 1-0 öne geçti.

Ümraniyespor, 90+2'nci dakiklada attığı golle ümitlendi! Ev sahibinde rakip fileleri havalandıran isim Merthan oldu. Ancak Erzurumspor, 90+7'de Demba Savage ile bir gol daha buldu ve sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı. Konuk ekip seriyi 6-4 önde tamamlayarak finale yükselen ilk takım oldu.

ÜMRANİYESPOR 1 - 2 BB ERZURUMSPOR

STAT: Ümraniye Şehir Stadı
HAKEMLER: Mustafa Öğretmenoğlu, Kerem Ersoy, Serkan Olguncan

ÜMRANİYESPOR: Burak, Oğuz, Merthan, Appindangoye, Mücahit, Bahadır (Cleyton dk. 61), İbrahim, Timur (Tarık dk. 84), Vasilogiannis (Serdar dk 61), Drole, Rangelov
TEKNİK DİREKTÖR: Bayram Bektaş

BB ERZURUMSPOR: Hakan Canbazoğlu, Tolga, Acka, Lokman, Hakan Arslan, Taylan (Gökhan dk. 81), Scuk, Burhan, Metin (Trtovac dk. 86), Erhan (Savage dk. 74), Nobre
TEKNİK DİREKTÖR: Mehmet Altıparmak

GOLLER: Burhan Eşer (dk. 57), Savage (dk. 90+7) (BŞB Erzurumspor), Merthan (dk. 90+2) (Ümraniyespor)
SARI KARTLAR: Burhan, Metin, Suck, Hakan Canbazoğlu (BŞB Erzurumspor), Mücahit, Merthan, Oğuz (Ümraniyespor)

İLK YARIDAN POZİSYONLAR

  1. dakikada kazanılan kornerde Bahadır soldan ceza sahası içine gönderdi. Appindangoye savunmanın arasından yükselip kafayı vurdu ancak üstten dışarı gönderdi.
  2. dakikada kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Mücahit, uzun mesafeden direkt kaleyi düşündü. Bu pozisyonda kaleci Hakan son anda gole engel oldu.
  3. dakikada ceza sahasına gönderilen ortayı Rangelov kafayla indirdi. Topla buluşan Merthan şutunu çekti ancak savunma son anda ayak koyarak topu kornere gönderdi.

İKİNCİ YARIDAN POZİSYONLAR

  1. dakikada gelişen Erzurumspor atağında Hakan Arslan soldan bindirip son çizgiye indi. Bu futbolcunun ortasında arka direkte Burhan Eşer kafayı vurdu, savunmaya çarpan top çizgiyi geçti ve hakem orta noktayı gösterdi. 0-1
  2. dakikada Rangelov’un şutunda savunmadan dönün top Drole’ün önünde kaldı. Bu futbolcunun sert şutunda üst direğe çarpan top oyun alanına geri döndü.
  3. dakikada Tolga Ünlü’nün sağdan yaptığı ortada ceza sahası içinde yükselen Nobre kafayı vurdu ancak top az farkla auta gitti.
  4. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Drole’ün sert şutunda top savunmadan dönerek yine bu futbolcunun önünde kaldı. Drole tekrar vurdu ancak direğe çarpan top auta gitti.
  5. dakikada Nobre’nin pasıyla topla buluşan Gökhan Karadeniz, ceza sahası içine girip çaprazdan sert vurdu ancak top az farkla auta çıktı.
  6. dakikada Clelton’ın sağdan yaptığı ortada ceza sahası içinde iyi yükselen Tarık kafayı vurdu ancak top az farkla auta çıktı.
  7. dakikada Nobre’nin pasında topla buluşan Gökhan Karadeniz rakibinden sıyrılıp ceza sahasına girdi. Bu futbolcunun sert şutunda top az farkla auta çıktı.
    90+2. dakikada kazanılan serbest vuruşta Cleyton sağdan ortaladı. Ceza sahası içinde iyi yükselen Merthan’ın kafa vuruşunda top ağlarla buluştu. 1-1
    90+7. dakikada kazanılan köşe vuruşunu Erzurumsporlu oyuncular paslaşarak kullandı. Son olarak Savage topla buluştu ve ceza sahası dışından sert vurarak takımını tekrar öne geçirdi. 1-2
    PARTNERSadece Asya'da görebileceğiniz karelerSadece Asya'da görebileceğiniz kareler
Finale ilk bilet Erzurumspor'unFinale ilk bilet Erzurumspor'un
Yılmaz Vural Sakaryaspor'u tuttuğunu açıkladı!Yılmaz Vural Sakaryaspor'u tuttuğunu açıkladı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ümraniyespor-Erzurumspor Spor Toto 1. Lig süper lig

En Çok Okunan Haberler

Reuters yayımladı! 24 Haziran seçim sonuçlarıyla ilgili son seçim anketi sonucu

Reuters yayımladı! 24 Haziran seçim sonuçlarıyla ilgili son seçim anketi sonucu

Emekliye 244 lira zam

Emekliye 244 lira zam

Emre Can, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetini reddetmiş

Emre Can, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetini reddetmiş

Serdar Gürler Galatasaray'ın teklifine sıcak bakıyor!

Serdar Gürler Galatasaray'ın teklifine sıcak bakıyor!

Arsenal'den Çağlar Söyüncü için 35 milyon pound!

Arsenal'den Çağlar Söyüncü için 35 milyon pound!

Gençlerbirliği, Ümit Özat'la yollarını ayırdı!

Gençlerbirliği, Ümit Özat'la yollarını ayırdı!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Finale ilk bilet Erzurumspor'un

Finale ilk bilet Erzurumspor'un

Yılmaz Vural Sakaryaspor'u tuttuğunu açıkladı!

Yılmaz Vural Sakaryaspor'u tuttuğunu açıkladı!

Gazişehir Gaziantep 1 - 0 Boluspor (Maç özeti)

Gazişehir Gaziantep 1 - 0 Boluspor (Maç özeti)

Büyükşehir Belediye Erzurumspor 4 - 3 Ümraniyespor (Maç özeti)

Büyükşehir Belediye Erzurumspor 4 - 3 Ümraniyespor (Maç özeti)

Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Ümraniyespor maçında VAR ile penaltı verildi

Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Ümraniyespor maçında VAR ile penaltı verildi

İbrahim Üzülmez: Beşiktaş gel derse hazırım

İbrahim Üzülmez: Beşiktaş gel derse hazırım

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.