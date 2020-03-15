YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Umreden dönen vatandaşlar yurtlarda karantinaya alındı

Umreden dönen vatandaşlar yurtlarda karantinaya alındı

ANKARA HABERLERİ  | 15.03.2020 10:54 | Son Güncelleme

Gençlik ve Spor Bakanlığı: "Umre amacıyla Suudi Arabistan'da bulunan vatandaşlarımızın Türkiye'ye dönmelerinin ardından 14 günlük karantina sürelerini geçirecekleri bir yer ihtiyacı hasıl olmuştur. Bu çerçevede, Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğüne bağlı Ankara ve Konya'daki bazı yurtlar, umreden dönen vatandaşlarımızın karantina süresi boyunca kalabilmeleri için uygun hale getirilmiş ve söz konusu karantina süreci başlamıştır"

Gençlik ve Spor Bakanlığı, umreden dönen vatandaşların yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Ankara ve Konya'daki bazı yurtlarda karantinaya alındığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, umre amacıyla Suudi Arabistan'da bulunan vatandaşların Türkiye'ye dönmelerinin ardından 14 günlük karantina sürelerini geçirecekleri bir yer ihtiyacı hasıl olduğu vurgulanarak, "Bu çerçevede, Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğüne bağlı Ankara ve Konya'daki bazı yurtlar, umreden dönen vatandaşlarımızın karantina süresi boyunca kalabilmeleri için uygun hale getirilmiş ve söz konusu karantina süreci başlamıştır." denildi.

Açıklamada, "Üniversitelerin üç haftalık tatil süreciyle birlikte büyük oranda boş olan bu yurtlarımızda kalan az sayıdaki öğrencimizin de başka yurtlara nakilleri sağlanarak herhangi bir mağduriyet yaşanmamıştır." ifadesi kullanıldı.

Ankara'daki yurtların isimleri ve kalan misafir sayısı şöyle:

Şehit Özel Harekat: 2064

Milli İrade: 1880

Gölbaşı: 1448

Toplam: 5392

Konya'daki yurtların isimleri ve kalan misafir sayısı ise şöyle:

Tahir Büyükkörükçü: 2228

Kutalmışoğlu: 2710

Toplam: 4938

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER'Dizlerimin önüne çökerek yalvardı' 'Dizlerimin önüne çökerek yalvardı'
Soylu, Elazığ'daki son durumu açıkladıSoylu, Elazığ'daki son durumu açıkladı
Anahtar Kelimeler:
Gençlik ve Spor Bakanlığı Umre

En Çok Okunan Yerel Haberler

Burhaniye Corona önlemlerini almaya başladı

Burhaniye Corona önlemlerini almaya başladı

Şanlıurfa’da 3 otomobil çarpıştı: 7 yaralı

Şanlıurfa’da 3 otomobil çarpıştı: 7 yaralı

Alanya’da yol verme kavgası kanlı bitti

Alanya’da yol verme kavgası kanlı bitti

Şanlıurfa Valiliğinde "koronavirüs tedbirleri" toplantısı yapıldı

Şanlıurfa Valiliğinde "koronavirüs tedbirleri" toplantısı yapıldı

Bursa’da Can dostları sahipsiz değil

Bursa’da Can dostları sahipsiz değil

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi:

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi:

Ankara Namaz Vakitleri 15 Mart Pazar

İmsak
05:30
Sabah
06:53
Öğle
13:03
İkindi
16:23
Akşam
19:02
Yatsı
20:20

Ankara Nöbetçi Eczaneler15 Mart Pazar

Aura Eczanesi
Cankaya
Taşkent Eczanesi
Cankaya
Yeni Gizem Eczanesi
Yenimahalle
Kayalar Eczanesi
Mamak
Fatih Eczanesi
Mamak
Durusu Eczanesi
Cankaya
Sılam Eczanesi
Cankaya
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Ankara'da oto hırsızlarına yönelik operasyonda 2 kişi yakalandı

Ankara'da oto hırsızlarına yönelik operasyonda 2 kişi yakalandı

Malatya'da 4,9 büyüklüğünde deprem

Malatya'da 4,9 büyüklüğünde deprem

Kosova'nın bağımsızlığı Atakule'yi aydınlattı

Kosova'nın bağımsızlığı Atakule'yi aydınlattı

Başkentte Yılın Düğünü İçin Geri Sayım Başladı

Başkentte Yılın Düğünü İçin Geri Sayım Başladı

Baskına giden polise oral seks teklifi

Baskına giden polise oral seks teklifi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.