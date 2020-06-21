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UMSMİB Başkanı Özkan Kamiloğlu: "Önümüze engel çıkaran ülkeler ürün talebine başladı"

BURSA HABERLERİ  | 21.06.2020 10:34 | Son Güncelleme

"Bugüne kadar bizden hiçbir şey talep etmeyen veya önümüzde engeller çıkaran ülkeler bizden ürün talep etmeye başladılar" - "Tarlalar boydan boya ekildi, kimse merak etmesin. İklimden etkilenen ürünlerimiz olacaktır ama meyve sebze için söylüyorum, kimse kaygılanmasın, hiçbir ürünün eksikliği olmayacak"

Uludağ Meyve Sebze Mamulleri İhracatçıları Birliği (UMSMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Özkan Kamiloğlu, "Bugüne kadar bizden hiçbir şey talep etmeyen veya önümüzde engeller çıkaran ülkeler bizden ürün talep etmeye başladılar." ifadelerini kullandı.

Kamiloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, haziranın ilk yarısında meyve-sebze mamulleri ihracatının yüzde 100'ün üzerinde arttığını bildirdi.

İlk 15 günlük sürede UMSMİB'den yapılan ihracatın yüzde 134, Türkiye genelinden yapılan ihracatın ise yüzde 165 oranında artış göstermesinin sevindirici olduğunu belirten Kamiloğlu, "Bu artışı doğru analiz etmek lazım. Bize göre 2 sebebi var. Birincisi, Avrupa’yı besleyen rakiplerimiz İtalya ve İspanya salgından çok etkilendikleri için yeterli üretimi sağlayamadı. Bir diğer sebebi de virüs krizinin uzama ihtimaline karşın herkesin stoğunda yeterli miktarda mal bulundurma istediğinden dolayı bizdeki stokları çekmeleri oldu." değerlendirmesinde bulundu.

Kamiloğlu, pandemi döneminde yeni pazarlar doğduğunu ancak bunların kalıcı olması gerektiğine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Bugüne kadar bizden hiçbir şey talep etmeyen veya önümüzde engeller çıkaran ülkeler bizden ürün talep etmeye başladılar. Ama esas olan bunun kalıcı olması. Kalıcı olması için de ham maddeyi doğru üretiyor olmamız gerekiyor. Ham maddeyi üretebilmek için ise çiftçimizi desteklememiz gerekiyor. Devlet pandemi sürecinde çok çabuk ve doğru adımlar attı. Özellikle KGF kredilerinden yapılan ödemelerin çok seri bir şekilde olması iyi oldu. İhracatçımız ve çiftçilerimiz bundan oldukça memnun ancak bu krediler için verilen 1 yıllık geri ödeme süresinin kısa olduğunu düşünüyorum. Biz ürünü mamul haline getirip stokta tutmak zorunda olduğumuz için, bu kredileri geriye ödemeye başladığımızda stoklarımız henüz bitmemiş olacak. O yüzden satıp da ödeyebilme adına sürenin 2 yıl olmasını istiyoruz."

Ülkedeki çiftçilerin çok çalışkan ve vefakar olduğunu dile getiren Kamiloğlu, "Ülkede hangi kriz olursa olsun çiftçilerimiz her zaman her koşulda üretmeye çalıştılar. Tarlalar boydan boya ekildi, kimse merak etmesin. İklimden etkilenen ürünlerimiz olacaktır ama meyve sebze için söylüyorum, kimse kaygılanmasın, hiçbir ürünün eksikliği olmayacak." ifadelerini kullandı.

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