UMSMİB Başkanı Özkan Kamiloğlu: "Önümüze engel çıkaran ülkeler ürün talebine başladı"

Uludağ Meyve Sebze Mamulleri İhracatçıları Birliği (UMSMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Özkan Kamiloğlu, "Bugüne kadar bizden hiçbir şey talep etmeyen veya önümüzde engeller çıkaran ülkeler bizden ürün talep etmeye başladılar." ifadelerini kullandı.

Kamiloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, haziranın ilk yarısında meyve-sebze mamulleri ihracatının yüzde 100'ün üzerinde arttığını bildirdi.

İlk 15 günlük sürede UMSMİB'den yapılan ihracatın yüzde 134, Türkiye genelinden yapılan ihracatın ise yüzde 165 oranında artış göstermesinin sevindirici olduğunu belirten Kamiloğlu, "Bu artışı doğru analiz etmek lazım. Bize göre 2 sebebi var. Birincisi, Avrupa’yı besleyen rakiplerimiz İtalya ve İspanya salgından çok etkilendikleri için yeterli üretimi sağlayamadı. Bir diğer sebebi de virüs krizinin uzama ihtimaline karşın herkesin stoğunda yeterli miktarda mal bulundurma istediğinden dolayı bizdeki stokları çekmeleri oldu." değerlendirmesinde bulundu.

Kamiloğlu, pandemi döneminde yeni pazarlar doğduğunu ancak bunların kalıcı olması gerektiğine işaret ederek, şunları kaydetti: