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Umut Bozok'un Lorient'e transfer olacağı iddia edildi

FRANSA HABERLERİ  | 17.06.2019 11:01 | Son Güncelleme

Galatasaray'ın forvet transferi için listesine aldığı ileri sürülen isimlerden biri olan Umut Bozok'un yeni takımı belli oldu. Bozok, artık kariyerine Lorient ekibinde devam edecek.

Umut Bozok'un Lorient'e transfer olacağı iddia edildi

Fransız basını, sezonu Ligue 1 ekibi Nimes forması altında geçiren Türk oyuncu Umut Bozok'un yeni adresinin Ligue 2 temsilcisi Lorient olacağını yazdı.

Söz konusu haberlere göre; Nimes'te yeterince şans bulamayan 22 yaşındaki golcü futbolcu, ayrılık kararı aldı ve Lorient ile anlaşmaya vardı.

Tarafların, önümüzdeki günlerde 1 yılı opsiyonlu 4 senelik kontrat imzalayacakları ifade edildi. Geride kalan sezon Nimes adına 25 kez sahaya çıkan Umut Bozok, 2 gol ve 3 asistlik performans göstermişti.

Genç santrfor, 2017-2018 sezonundaysa 24 kez ağları sarsarak, hem Ligeu 2'nin gol krallığı tacını takmış hem de Nimes'i Ligue 1'e taşıyan isim olmuştu...

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Umut Bozok lorient

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