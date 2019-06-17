Umut Bozok'un Lorient'e transfer olacağı iddia edildi

Fransız basını, sezonu Ligue 1 ekibi Nimes forması altında geçiren Türk oyuncu Umut Bozok'un yeni adresinin Ligue 2 temsilcisi Lorient olacağını yazdı.

Söz konusu haberlere göre; Nimes'te yeterince şans bulamayan 22 yaşındaki golcü futbolcu, ayrılık kararı aldı ve Lorient ile anlaşmaya vardı.

Tarafların, önümüzdeki günlerde 1 yılı opsiyonlu 4 senelik kontrat imzalayacakları ifade edildi. Geride kalan sezon Nimes adına 25 kez sahaya çıkan Umut Bozok, 2 gol ve 3 asistlik performans göstermişti.

Genç santrfor, 2017-2018 sezonundaysa 24 kez ağları sarsarak, hem Ligeu 2'nin gol krallığı tacını takmış hem de Nimes'i Ligue 1'e taşıyan isim olmuştu...

