Umut Bulut, Fenerbahçe'yi seviyor

Malatyaspor'un tecrübeli golcüsü Umut Bulut, Süper Lig'de oynadığı 5 takımın formasıyla da Fenerbahçe ağlarını sarstı.

37 yaşındaki golcü, daha önce Trabzonspor'da 4, Kayserispor'da 3, Galatasaray'da ve Ankaragücü'nde 2 gol attığı Fenerbahçe'ye Malatyaspor'da ilk golünü attı.

FENERBAHÇE FAVORİ TAKIMLARINDAN

20 yıllık profesyonel kariyerinde Fenerbahçe'ye karşı 37. maçına çıkan Umut Bulut, 13. kez ağları sarstı ve en çok gol attığı iki takımdan biri sarı-lacivertli takım oldu. Tecrübeli forvet geçen yıl yaptığı açıklamada, "Her maç gol atmak istiyorum ama Fenerbahçe'ye nasip oluyor." sözlerini kullanmıştı.

Umut Bulut, 27 kez karşılaştığı Antalyaspor'un ağlarını da 13 kez sarstı.

SÜPER LİG TARİHİNE GEÇTİ

Öte yandan Umut Bulut (489 maç), Fenerbahçe maçıyla birlikte Oğuz Çetin (503) ve Rıza Çalımbay'ın (494) ardından Süper Lig tarihinde en fazla maça çıkan 3. oyuncu oldu.



