Umut Bulut: Hedefleri olan güzel bir camiaya geldim

Sarı-siyahlı takımın 1,5 yıllığına anlaştığı Umut Bulut, Orduzu Pınarbaşı Tesisleri'ndeki antrenman öncesi gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Yeni Malatyaspor'a geldiği için mutlu olduğunu belirten Umut, transferinde emeği geçenlere teşekkür etti.

"İNŞALLAH MALATYASPOR'UMUZU İSTENİLEN YERLERE TAŞIRIZ"

Umut, güzel bir camiaya geldiğini anlatarak, "Hedefleri olan güzel bir camiaya geldim. İnşallah ben de bu yılki hedeflere ikinci yarı oynadığım süre içerisinde takıma katkı sağlayıp, Malatyaspor'umuzu özlenilen, istenilen yerlere taşırız" diye konuştu.

"EN ÖNEMLİSİ SERGEN HOCAMIZ"

Umut Bulut, bir gazetecinin "Sahada en çok mücadele eden oyunculardansın. Yaşından dolayı taraftarın kafasında soru işareti olabilir. Sen kendini nasıl hissediyorsun?" şeklindeki sorusuna, "İstatistiklere bakıldığı zaman 34 lig maçı var, her yıl 30 maçın üzerinde oynuyorum. Oynamadığım maçlarda da cezamdan dolayı yoktum. Bir de en önemlisi tabii ki Sergen hocamız. Türkiye'nin gelmiş geçmiş en iyi, yetenek bakımından birinci olan hocamızdan bahsediyoruz. Sahada gerekeni inşallah göstereceğimi düşünüyorum" cevabını verdi.