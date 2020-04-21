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Umut Demirdelen yoğun bakımda! 'Üç kez korona testi yapıldı'

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.04.2020 13:42 | Son Güncelleme

Usta oyuncu Umut Demirdelen, akciğerindeki kronik rahatsızlığının nüksetmesi nedeniyle yoğum bakımda tedavi altına alındı. Umut Demirdelen'in koronavirüs olmadığı söylendi.

Umut Demirdelen yoğun bakımda! 'Üç kez korona testi yapıldı'

Umut Demirdelen’in sodyum değerlerindeki düşüklük nedeniyle hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Sözcü'nün haberine göre; usta oyuncuya 3 kez koronavirüs testi yapıldığı, 3 testin de negatif çıktığı öğrenilirken, tedavi sürecinin olumlu gittiği aktarıldı.

Nedim Saban, sosyal medya hesabından şu mesajı yayınladı:

"Hayata sarıl. Neler atlatmadın sen Umudum. Acil şifalar, çabuk iyileş, kavga etmeye değen çok az kişi var şu hayatta."

‘Şehnaz Tango’, ‘Üvey Baba’ gibi dizilerde rol alan Devlet Tiyatrosu oyuncusu 67 yaşındaki Umut Demirdelen, aynı zamanda Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde ‘Amerikalı Üstad’ rolü ile boy göstermişti.

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UMUT DEMİRDELEN KİMDİR?

Umut Demirdelen, 1953 yılında doğdu.Aslen Ankaralı olan Demirdelen, Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü mezunu. Askerliğini, 1983 yılında Ankara Mamak Muhabere Okulu’nda Asteğmen olarak yaptı.

UMUT DEMİRDELEN'İN OYNADIĞI DİZİ VE FİLMLER

Şöhret Tutkusu, Tanrı Misafiri, Karanlık Sular, İş, Şehnaz Tango, Kurtuluş, Nefes Alamıyorum, Mercan Kolye, Bizim Sokaklar, Küçük Besleme, Yüzleşme, Üvey Baba, Derviş, Abdülhamit Düşerken, En Son Babalar Duyar, Sırlar Dünyası, Kırık Ayna, Şarkılar Seni Söyler, Avrupa Yakası, Gizli Dünyalar, Kadın İsterse, Beşinci Boyut, Çat Kapı, Sahte Prenses, Yalancı Yarim, Yaprak Dökümü, Kurtlar Vadisi Pusu, Zincir Bozan, Kurşun Bilal ve Payitaht Abdülhamit gibi bir çok projede rol aldı.

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