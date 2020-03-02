Umut Derneğinden ‘Okuma Vakti Projesi’ne bin kitap

Samsun Valiliği ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünce yürütülen Samsun Okuma Vakti Projesi kapsamında başlatılan "Her Yere Kitap, Her Yerde Kitap" etkinliğine Bafra Umut Derneği destek verdi.

Kampanya kapsamında gönüllü vatandaşların desteğiyle toplanan bin kitap, Umut Derneği Başkanı Hülya Yangın Ertekin tarafından İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Celal Karadeli’ye teslim edildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından başlatılan ve kitap okuma konusunda farkındalık oluşturmayı amaçlayan "Samsun Okuma Vakti Projesi"nin Bafra’da başarıyla uygulandığını ifade eden İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Karadeli, "Samsun Okuma Vakti Kütüphanesi oluşturmak adına kitap toplama kampanyamız devam ediyor. Kampanya hedefimiz 1 milyon kitap. Toplanan kitaplar ile il merkezimizde Samsun Okuma Vakti Kütüphanesi ile ilçelerde 100 gezici kütüphane oluşturulacak. Duyarlılığınızdan dolayı teşekkür ederim” dedi.

Ertekin ise, “Umut Derneği olarak projeye destek olmak ve farkındalık oluşturmak için kitaplarımızı teslim ediyoruz. Bağışladıkları kitaplardan ötürü tüm gönüllülerimize teşekkür ederim” diye konuştu.



