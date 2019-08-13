Ve Umut Meraş imzayı attı!

Fransa Ligue 2 ekiplerinden Le Havre, Bursaspor’dan Umut Meraş’ı kadrosuna kattı.
15 gündür Bursaspor Başkanı Mesut Mestan ve sportif direktör Selçuk Erdoğan ile Le Havre Başkanı Vincent Volpe ve sportif direktör Pierre Wantiez’in görüşmeleri neticesinde taraflar, 1.3 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında el sıkıştı.
Bonservis ücretinin yanı sıra Umut Meraş’ın sonraki satışından da Bursaspor, yüzde 15’lik pay alacak. Fransa’da bulunan 23 yaşındaki savunmacı Umut Meraş ise yeni kulübüyle 4 yıllık sözleşme imzaladı. Le Havre da Umut Meraş'la sözleşme imzalandığını kamuoyuna duyurdu.
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