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Umut Meraş'tan şampiyonluk açıklaması

25.10.2021 23:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaşlı Umut Meraş, Galatasaray karşılaşması sonrası konuştu.

Umut Meraş'tan şampiyonluk açıklaması
Umut Meraş

Umut Meraş

TR Türkiye
Yaş: 26 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Beşiktaş
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Beşiktaş'ta ilk kez ligde ilk 11 çıkan ve Galatasaray maçında ilk golde asist yapan Umut Meraş açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmayı değerlendiren Umut Meraş "Beşiktaş formasıyla bu stadyumda oynadığı için çok mutluyum. Sevinçten dolayı sesim kısıldı. Çok iyi mücadele ettik. Taraftarla sahada bütünleştik resmen. Hak eden taraf bizdik. Galatasaray da çok iyi mücadele etti." dedi.

Çıkışa geçmek istediklerini söyleyen Umut Meraş "Kötü gidişat vardı, dışarıdan öyle gözüküyordu ama biz öyle değildik. Biz hiç yarıştan kopmadık. Kazanarak devam edip yine şampiyon olacağız inşallah." ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş Futbol Kulübü Cengiz Umut Meraş
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