SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Beşiktaş
  4. Umut Nayir: Beşiktaş'a geri dönebilirim de, burada da kalabilirim

Umut Nayir: Beşiktaş'a geri dönebilirim de, burada da kalabilirim

11.05.2021 08:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş'ın Hajduk Split takımına kiraladığı Umut Nayir, Hırvat basınına geleceğiyle ilgili konuştu. Açıklamalarda bulunan golcü futbolcu, "Beşiktaş'a geri dönebilirim de, burada da kalabilirim. Çünkü Hajduk'un opsiyonu var. Eğer Beşiktaş ve Hajduk anlaşırsa, kalacağım. Neler olacağını görmemiz gerekecek. Hajduk'un satın alma opsiyonu var. Sezon bitince neler olacağını göreceğiz" dedi.

Umut Nayir: Beşiktaş'a geri dönebilirim de, burada da kalabilirim

Umut Nayir, Hırvat basınına röportaj verdi.

BENCE ŞAMPİYON BEŞİKTAŞ"

Türkiye'deki şampiyonluk yarışıyla ilgili gelen soruyu yanıtlayan Umut Nayir, "Bence Beşiktaş şampiyonluğu kazanacak. Her şey Beşiktaş'ın elinde. 2 maçları ve 4 puan almaları gerekiyor. Bu büyük bir avantaj. Beşiktaş şampiyonluğu kazanacaktır" dedi.

551

GELECEĞİNLE İLGİLİ NELER SÖYLERSİN?

"Beşiktaş'a geri dönebilirim de, burada da kalabilirim. Çünkü Hajduk'un opsiyonu var. Eğer Beşiktaş ve Hajduk anlaşırsa, kalacağım. Neler olacağını görmemiz gerekecek. Hajduk'un satın alma opsiyonu var. Sezon bitince neler olacağını göreceğiz. Aslına bakarsanız burada kalıp, kendimi geliştirmek ve sonrasında daha iyi olmak istiyorum. "

"İDOLÜM BURAK YILMAZ"

"Burak Yılmaz benim idolüm. 35 yaşında ve harika bir profesyonel. İnşallah Lille'de şampiyon olurlar. "

</div

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sokak ortasında kan donduran olay! Eski eşini... Sokak ortasında kan donduran olay! Eski eşini...
Al Hilal'den Talisca'ya transfer teklifiAl Hilal'den Talisca'ya transfer teklifi
Naim Süleymanoğlu'nun hayatı...Naim Süleymanoğlu'nun hayatı...
Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Beşiktaş Futbol Kulübü Hajduk Split
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Kılıçdaroğlu'ndan tepki: İsrail'in yaptığı katliamdır

Kılıçdaroğlu'ndan tepki: İsrail'in yaptığı katliamdır

Mescid-i Aksa'daki yangını sevinç çığlıklarıyla izlediler

Mescid-i Aksa'daki yangını sevinç çığlıklarıyla izlediler

Şenol Güneş, Burak Yılmaz'ın tuttuğu takımı açıkladı

Şenol Güneş, Burak Yılmaz'ın tuttuğu takımı açıkladı

Salih Uçan'dan flaş hamle! Beşiktaş'la anlaştı derken...

Salih Uçan'dan flaş hamle! Beşiktaş'la anlaştı derken...

Dünya yıldızı golcü ile anlaşma sağladı

Dünya yıldızı golcü ile anlaşma sağladı

Tarık Çamdal, G.Saraylı taraftarları çıldırttı!

Tarık Çamdal, G.Saraylı taraftarları çıldırttı!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

İkili averajda üstünlük Beşiktaş'ta mı, Galatasaray'da mı?

İkili averajda üstünlük Beşiktaş'ta mı, Galatasaray'da mı?

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Fatih Terim'den maç sonu gönderme!

Fatih Terim'den maç sonu gönderme!

Galatasaray evinde Beşiktaş'a geçit vermedi

Galatasaray evinde Beşiktaş'a geçit vermedi

F.Bahçe'den inanılmaz geri dönüş

F.Bahçe'den inanılmaz geri dönüş

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.