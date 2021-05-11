Umut Nayir: Beşiktaş'a geri dönebilirim de, burada da kalabilirim

Umut Nayir, Hırvat basınına röportaj verdi.

BENCE ŞAMPİYON BEŞİKTAŞ"

Türkiye'deki şampiyonluk yarışıyla ilgili gelen soruyu yanıtlayan Umut Nayir, "Bence Beşiktaş şampiyonluğu kazanacak. Her şey Beşiktaş'ın elinde. 2 maçları ve 4 puan almaları gerekiyor. Bu büyük bir avantaj. Beşiktaş şampiyonluğu kazanacaktır" dedi.

GELECEĞİNLE İLGİLİ NELER SÖYLERSİN?

"Beşiktaş'a geri dönebilirim de, burada da kalabilirim. Çünkü Hajduk'un opsiyonu var. Eğer Beşiktaş ve Hajduk anlaşırsa, kalacağım. Neler olacağını görmemiz gerekecek. Hajduk'un satın alma opsiyonu var. Sezon bitince neler olacağını göreceğiz. Aslına bakarsanız burada kalıp, kendimi geliştirmek ve sonrasında daha iyi olmak istiyorum. "

"İDOLÜM BURAK YILMAZ"

"Burak Yılmaz benim idolüm. 35 yaşında ve harika bir profesyonel. İnşallah Lille'de şampiyon olurlar. "

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