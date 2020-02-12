Umut Nayir: Sergen hocanın gelmesi camiayı birleştirdi

Nişantaşı Üniversitesi tarafından düzenlenen ve spor camiasının farklı alanlarından birçok ismi bir araya getiren "International Sport Summit"e katılan Umut Nayir, Demirören Haber Ajansı'na özel açıklamalarda bulundu.

"ÜZERİMİZDE BULUNAN RAKİPLERLE MAÇLARIMIZ, KADERİMİZİ BELİRLEYECEK"

Beşiktaş’ta Abdullah Avcı’nın yerine teknik direktörlük görevine getirilen Sergen Yalçın’ın gelişinin hem takım da hem de taraftar üzerinde olumlu bir etki yarattığının altını çizen Nayir, "Değişim süreçleri her zaman zordur. Özellikle kulüpten hocanın ayrılması, birçok şeyin yerinde gitmediğinin göstergesidir. Sergen hoca, kulübün efsanesi olduğu için gelişiyle birlikte taraftarımızın da onun arkasında birleşmesi bizim de motivasyonumuzu ve öz güvenimizi tazeleyecek bir unsur. Şu anki süreçte arka arkaya iki maç kazanmak, motivasyonu da artırıyor. Bizim üstümüzde bulunan rakiplerimizle maçlarımız var. Özellikle o maçlar bizim kaderimizi belirleyecek. Şu an her şey pozitif ama durumlar, sahada belli oluyor" diye konuştu.

"KRİTİK HAFTALARDAYIZ, HER ŞEY OLABİLİR"

Cuma günü oynayacakları Medipol Başakşehir maçına galibiyet parolasıyla çıkacaklarını vurgulayan golcü oyuncu, "Şu an 7’nci sıradayız. Başakşehir, ilk 2’nin içinde ve üst sırayı zorluyor. Çok zor bir maç olacak bizim için. Beşiktaş formasıyla çıkıyorsanız bir maça, kazanmak zorundasınızdır. Bizden beklenti bu yönde. Özellikle bu iki maçın getirdiği öz güvenle birlikte kazanmamız lazım. Lider Sivasspor ile aramızda 6 puan fark var. Şu kritik haftalarda her şey olabilir. Rakiplerimiz de birbirleriyle oynayacak. Hedefimiz galibiyet" şeklinde konuştu.