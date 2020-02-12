Umut Nayir: Sergen hocanın gelmesi camiayı birleştirdi

Nişantaşı Üniversitesi tarafından düzenlenen ve spor camiasının farklı alanlarından birçok ismi bir araya getiren "International Sport Summit"e katılan Umut Nayir, Demirören Haber Ajansı'na özel açıklamalarda bulundu.
Beşiktaş’ta Abdullah Avcı’nın yerine teknik direktörlük görevine getirilen Sergen Yalçın’ın gelişinin hem takım da hem de taraftar üzerinde olumlu bir etki yarattığının altını çizen Nayir, "Değişim süreçleri her zaman zordur. Özellikle kulüpten hocanın ayrılması, birçok şeyin yerinde gitmediğinin göstergesidir. Sergen hoca, kulübün efsanesi olduğu için gelişiyle birlikte taraftarımızın da onun arkasında birleşmesi bizim de motivasyonumuzu ve öz güvenimizi tazeleyecek bir unsur. Şu anki süreçte arka arkaya iki maç kazanmak, motivasyonu da artırıyor. Bizim üstümüzde bulunan rakiplerimizle maçlarımız var. Özellikle o maçlar bizim kaderimizi belirleyecek. Şu an her şey pozitif ama durumlar, sahada belli oluyor" diye konuştu.
Cuma günü oynayacakları Medipol Başakşehir maçına galibiyet parolasıyla çıkacaklarını vurgulayan golcü oyuncu, "Şu an 7’nci sıradayız. Başakşehir, ilk 2’nin içinde ve üst sırayı zorluyor. Çok zor bir maç olacak bizim için. Beşiktaş formasıyla çıkıyorsanız bir maça, kazanmak zorundasınızdır. Bizden beklenti bu yönde. Özellikle bu iki maçın getirdiği öz güvenle birlikte kazanmamız lazım. Lider Sivasspor ile aramızda 6 puan fark var. Şu kritik haftalarda her şey olabilir. Rakiplerimiz de birbirleriyle oynayacak. Hedefimiz galibiyet" şeklinde konuştu.
Şampiyonluk konusunda ise umutlu olduklarını söyleyen Umut Nayir, "Çok fazla kırılma yaşanıyor. 7 takımın birlikte potada bulunması, sürekli rakiplerin birbiriyle oynaması umutlu kalmanızı sağlıyor. Kritik olan durum, bizim kazanmamız ve rakiplerimizin puan kaybetmesini beklemek. Kazanarak gidip sonunda neler olacağını göreceğiz" ifadelerini kullandı.
Kendi performansıyla ilgili olarak yöneltilen soruya ise 26 yaşındaki oyuncu şu cevabı verdi:
"Kendi performansımla alakalı olarak şu an içinde bulunduğum süreçten memnunum. Gidişatın doğru yönde olduğunu düşünüyorum ama bu bireysel performansların olumlu yansıması için takımın galip gelmesi, üst sıralara tırmanması daha önemli. Bireysel anlamda çalışıyorum diğer 28 takım arkadaşım gibi. Hepimizin amacı, takımın menfaatleri doğrultusunda hareket etmek."
Süper Lig’de geçtiğimiz hafta oynadıkları Gaziantep FK maçında iptal edilen golü ile alakalı olarak ise Nayir, "Gaziantep maçındaki golümün neden iptal olduğunu anlamadım. Alper hoca, kararla ilgili olarak ilk başta 'ofsayt' sonra 'Boateng kaleciye dokundu' dedi. Sonra pozisyonu izlediğimizde temas olmadığını gördük. Anlamakta zorlandığımız bir karar oldu ama hayırlısı böyleymiş" açıklamasında bulundu.
(DHA)
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