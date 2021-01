Umutlu yıllar Bursa

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, her ne kadar korona virüsle mücadele çalışmaları ve sosyal destekler öne çıksa da 2020 yılının Büyükşehir Belediyesi adına ulaşımdan altyapıya, çevreden tarihi kültürel mirasa kadar her alanda önemli yatırımla dolu dolu geçtiğini söyledi. 2021 yılı için en büyük umutlarının salgın sürecinin sona ermesi olduğunu belirten Başkan Aktaş, Bursa’nın geleceğine damga vuracak önemli yatırımların da 2021 yılı içinde şekilleneceğini vurguladı.

’Trafik ve ulaşım’, ’şehir gelenekleri ve kentlilik bilinci’, ’ekonomi’ ile ’şehir ve iletişim’ konularında hazırladıkları ve Bursa’nın 2026 yılını hedef alan Şehir Tasavvuru kapsamında 2020 yılına hızlı bir giriş yaptıklarını hatırlatan Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, tüm insanlığın üzerine kabus gibi çöken korona virüs salgını sebebiyle enerjilerinin büyük bir bölümünü salgın ile mücadele ve süreçten olumsuz etkilenen vatandaşlara sosyal desteklere ayırdıklarını kaydetti. Tüm dünyanın salgın sebebiyle ekonomik krizi konuştuğu bir dönemde Büyükşehir Belediyesi olarak özellikle altyapı ve ulaşım gibi alanlarda yatırımdan taviz vermediklerini dile getiren Başkan Aktaş, gerek salgın ile mücadele gerekse de diğer belediyecilik hizmetleri anlamında 2020 yılında iyi bir sınav verdiklerini söyledi.

Salgınla mücadelede örnek

Dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgınıyla mücadele kapsamında Türkiye’de ilk vakanın görüldüğü 11 Mart’tan itibaren adeta alarm durumuna geçen Büyükşehir Belediyesi Alo 153, Beyaz Masa ve Büyükşehir Santralini vatandaşların çağrılarına açarak, evden çıkma kısıtlaması bulunan vatandaşların her türlü talebine koştu. Market alışverişlerinden, sıcak yemek dağıtımlarına, gıda ve hijyen kolilerinden pazar filelerine kadar her alanda destek olan Bursa Büyükşehir Belediyesi, salgının pik yaptığı Kasım ayından itibaren ise yeni sosyal destek paketlerini devreye aldı. Karantinadaki vatandaşlardan, sağlıkçılara ve postacılara kadar farklı gruplar için hazırlanan C vitamini destek paketleri ile bağışıklık sistemine katkı sunulurken, genelge ile işyerlerini kapatan esnaflara da mesken su faturalarında yüzde 50 indirimden belediye alacaklarının ertelenmesine kadar bir dizi destek programı devreye alındı.

Kötü gün dostu

Bursa Büyükşehir Belediyesi, salgın sürecinde ‘kötü gün dostu’ olduğunu yaptığı desteklerle gözler önüne serdi. Süreç boyunca, 70 bin gıda kolisi, 31 bin koli hijyen malzemesi, 30 bin 500 Pazar filesi, 95 bin öğün sıcak yemek, 5 bin C vitamini destek kolisi dağıtıldı. Bunun yanında belediye kiracılarına 16 milyon TL’lik kira desteği, özel halk otobüslerine yaklaşık 40 milyon TL’lik sübvansiyon sağlandı. Günlük 2500 sağlık personelinin toplu ulaşımdan ücretsiz yararlanması sağlanırken, 75 araç ve 150 şoförle filyasyon ekiplerine destek verildi. Toplu taşıma araçlarından, vatandaşların yoğun olarak kullandığı cadde, sokak, Pazar alanı, tarihi mekanlar başta olmak üzere 50 milyon metrekare alanda dezenfeksiyon çalışması yapıldı. BUSMEK bünyesinde kurulan tesiste bugüne kadar üretilen 450 bin maske toplu taşıma araçları ve Pazar yerlerinde vatandaşlara ücretsiz dağıtılırken, EBA destek noktaları, online kurslar, 3 bin tablet ve 100 laptop dağıtımı ile eğitime de büyük destek verildi.

Ulaşımdan taviz yok

Salgın sürecine rağmen özellikle ulaşım yatırımlarından hiçbir taviz vermeyen Büyükşehir Belediyesi, 17 ilçeyi kapsayan ulaşım yatırımları kapsamında 2020 yılı içinde 358 kilometre sıcak asfalt kaplama gerçekleştirdi. Yıl boyunca 292 kilometre sathi kaplama yapılırken, 77 bin 422 metre bordür, 113 bin 107 metrekare parke kapama gerçekleştirildi. Bu süreçte 3 adet köprü ulaşıma açılırken, özellikle Acemler Kavşağı’ndaki trafik yoğunluğunun azaltılmasına yönelik çalışmalarında önemli sonuçlar alındı. İzmir Yolundan Çevre yoluna dönüş koluna yapılan iki şerit ilavesi ile dönüş kolunda saatte 1000 araçlık geçiş kapasitesi artışı sağlandı. Çevre Yolu’ndan İzmir yoluna bağlantıda yaşanan uzun araç kuyruklarının önüne geçmek için de Çevreyolu İzmir gidiş istikameti 1 şeritten 2 şeride çıkarıldı. Ulaşım Daire Başkanlığı’nca 2020 yılında yapılan yatırımlarına 237 milyon 877 bin TL harcanırken, salgın ile geçen 9 aya rağmen ulaşım sorununun çözümünde önemli bir mesafe alındı.

Güçlü altyapı, sağlıklı Bursa

Sağlıklı şehirlerin ancak sağlıklı bir altyapı üzerine inşa edilebileceği gerçeğiyle hareket eden Büyükşehir Belediyesi, 2020 yılında alt yapı yatırımlarını kesintisiz şekilde sürdürdü. BUSKİ Genel Müdürlüğü marifetiyle yapılan çalışmalarla 1 yıl içinde 192 kilometre içme suyu hattı, 112 kilometre kanalizasyon hattı ve 16 kilometre yağmur suyu hattı imalatı gerçekleştirildi. Yine BUSKİ tarafından 6 bin 900 metre dere temizliği ve 70 metre dere ıslahı yapılırken, Bursa’ya 17 adet yeni su deposu, 5 adet paket atık su arıtma tesisi ve 4 adet paket içme suyu arıtma tesisi kazandırıldı.

Hayaller gerçek oluyor

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın gayretleriyle 2020 yılında merkezi hükümetin de desteğini yoğun şekilde alan Bursa’da, yıllardır hayal olan projeler de bir bir hayata geçiyor. Yıllardır yıkılması konuşulan Çelik Palas Oteli arkasındaki binaların yıkımına başlanırken, Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi’nin etrafının açılması hayali de yine 2020 yılında gerçek olmaya başladı. Tarihi Bölgeyi çevreleyen İşkur, Kızılay ve Merkez Bankası binası ile Esir Dede Türbesi etrafındaki 15 binanın yıkımı gerçekleştirildi. Bunun yanında Osmanlı’nın ilk yönetim merkezi olan Bey Sarayı’nın gün yüzüne çıkarılması için ilk somut adım da 2020 yılında atıldı. Atatürk Stadyumunun bulunduğu alana yapılan Millet Bahçesi, eski spor salonunun yıkımı, 225 dönümlük Vakıf Kent Parkı’nın Bursa’ya kazandırılması, T2 hattında ikmal inşaatına başlanması, Emek Şehir Hastanesi raylı sistem hattının ihalesinin yapılması, raylı sistem sinyalizasyon optimizasyonunun birinci fazının tamamlanması gibi daha pek çok hizmet 2020 yılı içerisinde tamamlandı.

2021 umut yılı

‘Yeşili ve görseli daha zenginleşmiş, estetik kaygıların öne çıktığı, kenti temsil eden yapıların ortaya çıktığı ve en önemlisi de trafiği rahatlamış bir Bursa’ hedefiyle 2021 yılında da çalışmalarının kesintisiz devam edeceğini dile getiren Başkan Aktaş, “2020 zorluklarla geçti. Ama biz umudumuzu hiçbir zaman kaybetmedik. Bizi derinden üzen şeylere rağmen kenetlendik, birlikte mücadele ettik. Yardım elini herkese uzattık, zor günde zorluk çeken herkesin yanında olduk. Bu zor günler geçecek inşallah. Umut ediyoruz yarınlar bugünün derin izlerini silip götürecek kadar güzel olacak. Umudumuzu kaybetmeden mücadele etmeye devam edeceğiz. Korona virüs süreci tamamen sona erene kadar halkımıza yönelik desteklerimiz 2021 yılında da devam edecek. Bunun yanında hiçbir mazerete sığınmadan ulaşımdan kentsel dönüşüme, tarihi mirastan çevreye kadar her alandaki yatırımlarımıza da devam edeceğiz” diye konuştu.