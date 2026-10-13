Unai Emery Fenerbahçe maçı öncesi sakatlıkları açıkladı! Aston Villa dertli

Aston Villa Teknik Direktörü Unai Emery, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe ile oynayacakları karşılaşma öncesinde sarı-lacivertli ekibin kadro kalitesine ve Avrupa tecrübesine dikkat çekti. Matty Cash ise Mason Greenwood'un yeteneklerine vurgu yaparak İngiliz futbolcunun kendisini yeniden kanıtlamak isteyeceğini söyledi.

EMERY'DEN FENERBAHÇE'YE ÖVGÜ: “BÜYÜK BİR CAMİA”

Fenerbahçe'nin köklü geçmişine ve Avrupa'daki performansına dikkat çeken Unai Emery, sarı-lacivertli ekibin önemli bir kulüp olduğunu vurguladı.

İstanbul'da daha önce Fenerbahçe'ye rakip olduklarını hatırlatan İspanyol teknik adam, o karşılaşmanın oldukça zorlu geçtiğini belirtti. Bu kez kendi sahalarında mücadele edeceklerini ifade eden Emery, Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü ve farklı kadro yapısıyla dikkat çektiğini söyledi.

Sarı-lacivertlilerin Roma gibi güçlü bir rakiple karşılaştığını ve Lyon karşısında da galibiyet aldığını hatırlatan Emery, takımın Avrupa'da başarılı bir grafik sergilediğini dile getirdi.

“ASENSIO, GUENDOUZI VE GREENWOOD FANTASTİK”

Fenerbahçe'nin bireysel yeteneklerine de değinen Emery, Marco Asensio, Matteo Guendouzi ve Mason Greenwood'un kalitesine vurgu yaptı. İngiliz teknik adam ayrıca kalede Ederson gibi üst düzey bir ismin bulunduğunu belirterek sarı-lacivertlilerin Avrupa'daki takımlarla rekabet edebilecek seviyede olduğunu ifade etti.

Emery, Fenerbahçe'ye büyük saygı duyduklarını belirterek karşılaşmanın kendileri açısından önemli bir sınav olacağı mesajını verdi.

MATY CASH'TEN MASON GREENWOOD YORUMU

Aston Villa'nın futbolcusu Matty Cash de Fenerbahçe'nin hücum gücüne dikkat çekti. Greenwood'un Manchester United ve İngiltere futbolunda genç yaşta önemli bir potansiyel ortaya koyduğunu hatırlatan Cash, oyuncunun sahip olduğu kaliteye vurgu yaptı.

Greenwood'un Marsilya macerasının ardından Fenerbahçe'ye transfer olduğunu belirten Cash, İngiltere'ye yeniden gelecek olan futbolcunun kendisini kanıtlamak isteyeceğini söyledi. Cash, Greenwood'un hücumdaki yeteneklerinin Aston Villa için önemli bir test oluşturacağını dile getirdi.

EMERY'DEN SAKATLIK AÇIKLAMASI

Aston Villa'da karşılaşma öncesinde sakatlık sorunları da gündemdeydi. Emery, Ian Maatsen'in Fenerbahçe maçında forma giyemeyeceğini açıkladı. Leon Goretzka'nın ise kadroda yer alacağını ancak devam eden ağrıları nedeniyle oynama ihtimalinin risk taşıdığını belirtti.

Andre Onana'nın antrenman temposunu artırdığını ve Modou Keba Madjo'nun da takımla çalışmalara katıldığını aktaran Emery, oyuncuların sahalara dönüş sürecini yakından takip ettiklerini ifade etti.

Deneyimli teknik adam, sakatlıklar nedeniyle kadro kurarken alternatif çözümler üretmek zorunda kaldıklarını belirterek bazı futbolcuların iyileşmesinin ardından yeni sakatlıkların ortaya çıkmasının kendilerini zorladığını söyledi.

NICOLAS JACKSON İÇİN UYUM VURGUSU

Emery, Nicolas Jackson'ın fiziksel özellikleri, hızı ve bireysel becerileri üzerinde de durdu. Oyuncunun sahada hangi bölgelerde etkili olabildiğini gösterdiğini belirten İspanyol teknik adam, gelişimini sürdürdüğünü ancak Aston Villa'nın oyun anlayışına ve taktik disiplinine tam olarak uyum sağlamasının önem taşıdığını kaydetti.