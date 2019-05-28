Unai Emery: Kupayı kazanacak gücümüz var

Müsabakanın oynanacağı Bakü Olimpiyat Stadı'nda oyuncuları Granit Xhaka ve Sokratis Papastathopoulos ile birlikte basın toplantısı düzenleyen Unai Emery, yarınki karşılaşmanın kendileri için büyük sınav niteliği taşıdığını, kazanmalarının kariyerlerinde önemi bir gelişme olacağını belirtti.

"HEDEFİMİZ OYUNDAN ZEVK ALIP, KUPAYI ELDE ETMEK"

Final maçını önemsediklerini ve sorumluluklarının farkında olduklarını vurgulayan Emery, "Hedefimiz oynamak, oyundan zevk almak ve kupayı elde etmek. Yüksek moralle oynamaya çalışacağız" dedi. Avrupa Ligi'nin son 10 yılda çok geliştiğini, finaldeki iki takımın da güçlü oyunculara sahip olduğunu vurgulayan İspanyol teknik adam, Avrupa Ligi şampiyonunun doğrudan Şampiyonlar Ligi'ne katılacak olmasının önemine dikkati çekti.

Karşılaşmanın dünya futbolu için de önemli olacağını dile getiren Emery, "Arsenal'in geçmişine, bugününe ve geleceğine bakarsak, dünyadaki en iyi 10 takım içindeyiz. Bunu korumayı hedefliyoruz. Bu karşılaşmayı kazanacak gücümüz var. Kazanmak ve taraftarlarımıza sevinç yaşatmak istiyoruz. Kazanırsak doğrudan Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağız" şeklinde konuştu.