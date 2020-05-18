Unai Emery: Mesut etrafındaki oyunculara bel bağlayan biri

Arsenal tarihine geçen 7 maçlık galibiyet alamama serisinin ardından geçtiğimiz Kasım ayında Emery'nin işine son verilmişti. İspanyol teknik adam, kötü giden süreçle ilgili Mesut Özil'i eleştiren ifadeler kullandı.
48 yaşındaki teknik adam, "Özil ile ilgili elimden geleni yaptım. Kariyerim boyunca yetenekli oyuncular her zaman benim favorilerim olmuşlardır. Onlar da benimleyken en iyi dönemlerini geçirmişlerdir. Ona karşı her zaman pozitif oldum, onu hep dahil etmek istedim ama takındığı tavır ve gösterdiği bağlılık seviyesi, hiç yeterli değildi" diye konuştu.
Emery, Mesut Özil'in çalışma seviyesini de eleştirirken, ünlü yıldızı "agresiflikten yoksun ve etrafındaki oyunculara bel bağlayan bir oyuncu" olarak tanımladı.
İspanyol çalıştırıcı, "Kaptanlardan biri Özil olabilirdi ama takım arkadaşları onun kaptan olmasını istemedi. Bağlılık seviyesi kaptan olmayı hak edecek düzeyde değildi. Bu benim kararım değil, oyuncuların kararıydı" dedi.
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