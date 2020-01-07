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  4. Ünal Aysal'dan flaş Fatih Terim açıklaması: "Başkan olsaydım böyle konuşamazdı"

Ünal Aysal'dan flaş Fatih Terim açıklaması: "Başkan olsaydım böyle konuşamazdı"

GALATASARAY HABERLERİ  | 07.01.2020 18:36 | Son Güncelleme

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ile teknik direktör Fatih Terim arasında yaşanan Arda Turan gerilimine Ünal Aysal'da katıldı. Aysal, "Ben başkan olsaydım, hoca bu çıkışı yapmazdı" dedi.

Ünal Aysal'dan flaş Fatih Terim açıklaması: "Başkan olsaydım böyle konuşamazdı"

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ile teknik direktör Fatih Terim arasında yaşanan Arda Turan krizi hakkında eski başkan Ünal Aysal'dan çarpıcı bir açıklama geldi.

Aysal; "eleman" krizi ile başlayan ve Fatih Terim'in görevden ayrılması ile sonuçlanan süreçte karşı karşıya geldiği tecrübeli teknik adam ile ilgili konuşurken, yine sözünü sakınmadı.

Skor'a konuşan eski başkan Aysal, Terim'in yaptığının ayıp olduğunu vurgularken, "Başkan olsaydım hoca bu çıkışı yapmazdı; yapmaması gerektiğini bilirdi. Her yiğidin bir yoğurt yiyişi var. Cengiz daha ılımlı. Bilemeyiz, belki onun tarzı doğrudur. Ama Arda üzerinden yaşananlar son derece ayıp. Bir teknik direktörün, başkan konuştuktan sonra üzerine yorum yapması büyük ayıp. Başkanın da seçme hakkı olmalı. Başkan, ‘Gündemimizde yok' dediyse konu kapanmıştır" dedi.

ÜNAL AYSAL İLE FATİH TERİM ARASINDA NELER YAŞANMIŞTI?

Dönemin Galatasaray Başkanı Ünal Aysal hem GSTV’de hem de Divan Kurulu’nda Fatih Terim’le ilgili şunları söylemişti: "Terim de maaşlı bir çalışan. O değerli bir profesyonel. Hocadan istediğim transferde şu profilde isme ihtiyacım var demesi. Sonrası benim işim. Bunu da istediğimle yaparım. Terim başarılı bir eleman"

Bu sözün ardından tırmanan gerilim, sarı kırmızılıların 2-1 kaybettiği Kasımpaşa maçının ardından tecrübeli teknik adamın yaptığı "Bir Galatasaraylı olarak, bu kulübe 40 yıl hizmet etmiş biri olarak, Galatasaray'ın bir elemanı olarak rahat ve huzurlu çalışacağım. Kişilerle değil saha ile ilgileneceğim" açıklamasıyla tavan yapmıştı.

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Galatasaray ünal aysal fatih terim açıklama mustafa cengiz arda turan

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