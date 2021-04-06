Ünal Aysal: Fenerbahçe, müflis tüccar gibi

Galatasaray'ın eski başkanı Ünal Aysal'a Fenerbahçe'nin 1959 yılı öncesi şampiyonlukların verilmesi için Türkiye Futbol Federasyonuna (TFF) yaptığı başvuruyu sorduk. Ünal Aysal, flaş açıklamalarda bulundu.

"İFLAS EDEN TÜCCAR ESKİ DEFTERLERİ..."

"Fenerbahçe'nin bu başvurusu bana 'İflas eden tüccar eski defteri karıştırır' atasözünü hatırlatıyor. Bu konuda Fenerbahçeli dostlarımızın ortaya böyle bir öneri getirirken ciddi olduklarını da zannetmiyorum. Zira kendilerini çaresiz göstermeye çalışmaları için hiçbir mantıklı gerekçe göremiyorum."

"PEK MASUM VE İNANDIRICI GELMİYOR"

"Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzon olarak hepimiz geçmişimizle gurur duyuyoruz. Ama bu bizlerin modern futbolun hedeflerinden vazgeçip geçmişe dönmemizi gerektirmez. O dönemin futbolu ile bugünkü futbolun kurumları ve kuralları artık çok farklı. Böyle bir iddia bana pek masum ve inandırıcı gelmiyor. O zaman herkes, bunun üst üste gelen başarısızlıkları unutturmak amacı ile bir gündem değiştirme 'Cambaza bak hamlesi' olduğunu anlar."

"TARİHLE İLGİLİ BİR SORUNUMUZ YOK"

"Tarihte yaşanılanları hiçbirimiz ne değiştirebiliriz ne de reddebiliriz. Burada bir sorunumuz yok. Burada sorun tarihsel olayların değiştirilmesi ile ilgili değil. Modern futbolun kurumsal yapısının yeniden kurgulanarak yeni kriterler ve kurallar bazında şampiyonlukların düzenlenmesidir. Özetle, elma ile armutun aynı 'meyve' sayılarak beraber tartılması hiç de mantıklı sayılamaz."

"BEKLENİLEN SANAL İSTATİSTİKLER DEĞİL!.."

"Fenerbahçe Kulübü ülkemizin en büyük spor kulüplerinden biri. Tüm takım taraftarlarının artık yönetimlerinden bekledikleri sanal istatistikler değil, gerçek, güncel ve ülke dışına taşabilecek başarılar."

"TFF'nin bu müracaata vereceği olumlu cevap Türkiye'de zaten gittikçe kurumsal çatısı çatırdayan, tarafsız ve modern futbol yapısının iyice geçmişin vesayeti altında enerjisini kaybedip çökmesine sebep olabilir. Bir sporsever olarak hâlâ aklı selimin TFF gibi kurumlarda devam ettiğine inanmak isteyenlerdenim."

"MÜDÜR KARDEŞİMİZ TARAFTAR AĞZIYLA KONUŞMUŞ"

Galatasaray Lisesi Müdürü Prof. Dr. Vahdettin Engin Haber Global'e, "Bir tarihçi olarak benim kanaatim; tarihin devamlılığı açısından sadece 1959 sonrasını kabul etmek doğru değildir. Bunlar ciddi organizasyonlardır. Bunları yok saymamak gerekir." açıklamasında bulunmuştu. Aysal ise bu açıklama ile ilgili, "Hatırladığım kadarı ile Galatasaray Lisesi müdürü kardeşimiz hiçbir zaman iyi bir Fenerbahçe taraftarı olduğunu saklamamıştır. Bulunduğu makamı unutarak bir taraftar ağzı ile konuşmuş olmasını biraz yadırgadım." dedi. (Akşam)

