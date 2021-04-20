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Ünal Aysal: Galatasaray, Avrupa Süper Ligi'ne hemen müracaat etmeli

20.04.2021 09:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eski Galatasaray Başkanı Ünal Aysal, Avrupa Süper Ligi'ne ilişkin açıklamalarda bulundu. Aysal, Galatasaray'ın bu yeni organizasyona katılması gerektiğini belirterek, "Teklif beklenmemeli, müracaat edilmeli, Türkiye'nin prestiji için de bu çok önemli olacaktır." dedi.

Ünal Aysal: Galatasaray, Avrupa Süper Ligi'ne hemen müracaat etmeli

Daha önce yeni kurulacağı konuşulan ve bu konuda somut adımlar atılan Avrupa Süper Ligi konusunda çalışmalar yapan Galatasaray'ın eski başkanı Ünal Aysal, konuştu.

"Teklif beklenmemeli, müracaat edilmeli." diyen Aysal, "Yalnız Türkiye'nin tek 4 yıldızlı futbol markası olan Galatasaray için değil , Türkiye'nin tanıtımı ve prestiji için de bu çok önemli olacaktır. Maalesef bu dönemde kulübün gücü ve prestiji 2013'teki seviyede olmaması dolayısıyla buna tek başına yeterli olmayacağından Gençlik ve Spor Bakanlığının bu konuya direkt desteği gerekir." ifadelerini kullandı. (Akşam)


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Galatasaray Futbol Kulübü Avrupa Süper Ligi
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