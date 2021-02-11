Ünal Karaman: Bizim önümüz aydınlık

Göztepe'nin teknik direktörü Ünal Karaman, Adnan Süvari Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, ligin ikinci devresinde maç içindeki istatistiki verilerde gelişme kaydettiklerini bildirdi. Ligin ilk yarısına göre rakipten top kazanma sürelerini 13 saniyeden 8,7 saniyeye düşürdüklerini, rakiplerinin top kazanma süresinin 11,7'den 15,3'e yükseldiğini kaydeden Karaman, şöyle konuştu: "Hep dedik ki futbolseverlere seyir zevki sunan bir Göztepe olalım. Benim saha içerisinde görev verdiğim oyuncu hiçbir zaman inandığı davadan, futbol karakterinden taviz veren oyuncu olamaz. Oynayan veya oynamayan diye farklı bir tavır içerisinde olması da söz konusu değildir. Her daim kendisini geliştiren bir takım olma yolunda çabamız artarak devam edecek. Bütün bunları yaparken fizik kalitemizin hep üst düzeyde olması gerekiyor." Karaman, hala bazı eksiklerinin olduğunu belirterek, ligin ilk devresinde topun kendilerine kalma oranının yüzde 46'dan yüzde 64'e, artan pas sayısında isabet oranının da yüzde 78'den yüzde 83'e yükseldiğinin altını çizdi.

Oyun karakteri olarak yumuşak bir takım olduklarını kaydeden Karaman, "Rakiple girdiğimiz ikili mücadelelere ve yüksek toplara baktığımızda oranlarda çok ciddi bir değişiklik söz konusu değil. Bunda da oyuncu karakterlerimizin önemli olduğunu düşünüyoruz. Çünkü siz nasıl bir oyun karakterinde saha içinde oyuncu tutarsanız, kadro derinliği içinde tutarsanız, o oyuncu grubuyla uyumla ilgili bir duruş tercih edersiniz. Buna biraz daha çalışmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı. Karaman, rakip yarı sahasında pas sayısının, yaptıkları orta sayısının ilk yarıya göre artış gösterdiğini belirterek, "Benim oyuncum korkmaz, benim oyuncum geri adım atmaz. Her maçın bir hikayesi vardır ama bu hikayenin içerisinde bizde gece gündüz demeden, varımızla yoğumuzla bu büyük camiaya hizmet etmeye çalışmaya devam edeceğiz" dedi. "AYAK OYUNU BİLMEYİZ, AYAK TOPUNU İYİ BİLİRİZ" Göztepe'nin çok büyük bir camiaya sahip olduğunu hatırlatan 54 yaşındaki teknik adam, "Biz geri adım atan bir takım elbette olmayız. Biz içimizdeki isyan duygusuyla, akılcı bir planlama ve stratejiyle hem antrenman planını yapan, hem de maçta bunu sonuca yansıtan bir takım olacağız. Tabii ki bu bir süreç. Bugünden yarına ben oldum mantığıyla değil. Bu sporun ruhuna aykırı olur" yorumunu yaptı.