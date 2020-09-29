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Ünal Türkeş ismi eserleri ile Türkan Saylan’da yaşayacak

MUĞLA HABERLERİ  | 29.09.2020 17:32 | Son Güncelleme

MUĞLA (İHA) Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin en önemli yatırımlarından biri olan ve farklı aktivitelerin merkezi olacak Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi Muğla’ya, Muğla tarihine büyük emek vermiş Ünal Türkeş’in ismini taşıyan kütüphaneye ev sahipliği yapacak.

MUĞLA (İHA) Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin en önemli yatırımlarından biri olan ve farklı aktivitelerin merkezi olacak Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi Muğla’ya, Muğla tarihine büyük emek vermiş Ünal Türkeş’in ismini taşıyan kütüphaneye ev sahipliği yapacak. Ünal Türkeş Muğla Tarih kitaplığı kütüphanesinde yaklaşık 4 bin kitap, daktilo, aldığı ödüller, plaketler, fotoğraf arşivi, gözlük, kalemi ve çeşitli yazışmaları bulunuyor.
Gazeteci-yazar Ünal Türkeş’in kızı Aslı Ateş babasının ismini taşıyan kütüphaneye gelerek incelemelerde bulundu ve babasıyla olan anılarını anlattı. Herkesin babasının kendisi için muhteşem olduğunu söyleyen Aslı Ateş kendisine gelen hiçbir vatandaşı geri çevirmeyen kocaman yürekli bir babaya sahip olduğunu ve onun isminin bilgiye erişilecek bir kütüphanede yaşatılmasının çok anlamlı olduğunu belirtti ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün’e teşekkür etti.
Ateş, “Her çocuğun babası muhteşemdir. Benim babam da benim için öyleydi. Hiç kimseyi kırmaz incitmezdi. Herkesin derdine çare olmaya çalışırdı. Çok güzel bir babaydı. Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Oman Gürün’e çok teşekkür ederiz. Kütüphanede babamın kitapları, arşivi olacak. Gençler her zaman faydalansın isterdi. Babam burayı görseydi çok mutlu olurdu. Kurtuluş Savaşında Muğla ve Cumhuriyeti kucaklayan Muğla kitapları da burada yer alacak. Kütüphaneye gelen insanlar burada daha çok Muğla tarihini okuyacaklar. Fotoğraf arşivi ve araştırmaları da bu kütüphanede yer alacak.
Başkan Gürün; “Ünal Türkeş Muğla için yaşadı ve yazdı”
Bir şehirde yaşamakla o şehir için yaşamak arasında dağlar kadar fark olduğunu söyleyen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün Ünal, “Ünal Türkeş ismi kimileri için gazeteci, kimileri için yazar, kimileri için Muğla’nın hafızası kimileri için Muğla tarihi demektir. Aslında Ünal Türkeş bunların hepsi ve Muğla demektir. Ömrünü gazeteci ve yazar olarak bu şehre adamıştır. Eserlerinde, yazılarında, arşivinde hep Muğla’yı görürsünüz. Bizlerin yaşamaktan ve hizmet etmekten gurur duyduğu Muğlamızın yetiştirdiği en önemli yazarlardan biridir. Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi’mizde çok değerli Ünal ağabeyimizin arşivini bilgiye ulaşmak isteyen hemşehrilerimizle buluşturacağız. Tıpkı onun gönlünden geçtiği gibi eserleri, kitapları ile daha fazla kişiye ulaşacak ve doğru bilgilerle onlara yardımcı olacak. Sevgili Ünal ağabeyi kaybedişimizin üçüncü yılında kendisini bir kez daha saygı ve özlemle anıyor, kıymetli kitaplarını bizlerle paylaşan başta sevgili kızı Aslı Ateş olmak üzere Ünal Türkeş ailesine çok teşekkür ediyorum” dedi.

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