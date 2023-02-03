YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Malatya
  4. UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki 7 bin yıllık Arslantepe karla kaplandı

UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki 7 bin yıllık Arslantepe karla kaplandı

03.02.2023 10:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Malatya'da UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki Arslantepe Höyüğü'nde bulunan heykel ve kabartmaların replikaları, kar altında kaldı.

Fırat Nehri'nin 12 kilometre güneybatısında bulunan, Geç Kalkolitik dönemden Demir Çağı'na kadar geçen zamana ait önemli buluntulara rastlanan, Hitit, Roma ve Bizans gibi birçok medeniyete ev sahipliği yapan 7 bin yıllık höyükte, kentteki kar yağışının ardından güzel görüntüler oluştu.

Buradaki kazılarda bulunan ve replikaları yapılarak höyüğün girişinde sergilenen Kral Tarhunza ve aslan heykelleri ile kabartmaların üstü ve çevresi, beyaza büründü.

Höyükte ilk kazı çalışmaları, 1931'de Louis Delaporte başkanlığındaki Fransız ekip tarafından gerçekleştirilmişti. 1961'den bu yana Roma La Sapienza Üniversitesinden ekiplerce sürdürülen kazı çalışmasında, yağmur drenaj hattı gibi altyapısı bulunan kerpiçten saray, kerpiç taht ve 2 bini aşkın mühür baskısı ile Anadolu'nun en eski şehir devletlerinden birinin yapıları ortaya çıkarılmıştı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Malatya’da yoğun kar yağışı ağaçları devirdiMalatya’da yoğun kar yağışı ağaçları devirdi
Tokat'ta yolcu otobüsünün devrildiği kazada ölen muavinin cenazesi defnedildiTokat'ta yolcu otobüsünün devrildiği kazada ölen muavinin cenazesi defnedildi
Elazığ’daki kayıp kuzenler olayında şafak operasyonu: 12 kişi gözaltına alındıElazığ’daki kayıp kuzenler olayında şafak operasyonu: 12 kişi gözaltına alındı
Anahtar Kelimeler:
Malatya Battalgazi kar Arslantepe Höyüğü

Malatya Namaz Vakitleri 3 Şubat Cuma

İmsak
06:00
Sabah
07:24
Öğle
12:45
İkindi
15:32
Akşam
17:57
Yatsı
19:16
Malatya ECZANELER
Malatya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Ayaklarınızı hak ettiği konforla tanıştırın! En rahat spor ayakkabı modellerinde %40'a varan indirim

Ayaklarınızı hak ettiği konforla tanıştırın! En rahat spor ayakkabı modellerinde %40'a varan indirim

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Hoş bir koku sizi olduğunuzdan daha çekici kılar! Beyler işte 2023'ün en iyi erkek parfümleri

Hoş bir koku sizi olduğunuzdan daha çekici kılar! Beyler işte 2023'ün en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.