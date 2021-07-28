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UNESCO kenti Safranbolu, bayramda nüfusunun 3 katı turist ağırladı

28.07.2021 11:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karabük Valisi Fuat Gürel: - "Özellikle 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde 35 bin kişilik konaklama ortaya çıktı. Bu, 150-170 bin kişilik günübirlik ziyaret demek. Neredeyse ilk 6 aydaki rakamı 9 günde yakalamış durumdayız"

KARABÜK(AA) - AHMET ÖZLER - UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde bulunan Karabük'ün 50 bin nüfusa sahip Safranbolu ilçesi, 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde yaklaşık 170 bin yerli ve yabancı turiste ev sahipliği yaptı.

Herhangi mimari plana dayanmaksızın 18, 19 ve 20. yüzyıl başlarında inşa edilen, 3 katlı 6-8 odalı, ihtiyaçlara uygun tasarlanarak estetik biçimde şekillendirilmiş geleneksel evlerin yer aldığı Safranbolu, yerli ve yabancı turistlerden yoğun ilgi görüyor.

Osmanlı döneminden kalma han, hamam, cami, çeşme, köprü ve konakların eşsiz güzelliğinde konaklayarak "zamanda yolculuk" yapmak isteyenlerin tercih ettiği Safranbolu, 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde nüfusunun 3 katı tatilciyi ağırladı.

Korumadaki çabalar neticesinde UNESCO'nun da dikkatini çekerek 17 Aralık 1994'te Dünya Miras Listesi'ne alınan tarihi ilçeye çeşitli tur ve geziler kapsamında gelen yaklaşık 170 bin turist, otel ve pansiyonların tamamını doldurdu.

Dünyanın "en iyi korunan ilk 20 kenti" arasında yer alan tarihi ilçe, günübirlik ve konaklamalı ziyaretçilerin etkisiyle bayram tatilini dolu dolu geçirdi.

Tatilciler, tarihi ilçede arnavut kaldırımlı sokakları, müzeleri ve tarihi konakları gezdi.

Kafe ve restoranlarda yöresel lezzetleri de tadan tatilciler, lokum ve hediyelik eşya dükkanlarından alışveriş yaptı.

- "Neredeyse ilk 6 aydaki rakamı 9 günde yakalamış durumdayız"

Karabük Valisi Fuat Gürel, AA muhabirine, turizmin, Kovid-19 salgınından etkilenen sektörlerin başında geldiğini söyledi.

Salgına rağmen Safranbolu'nun tercih edildiğini vurgulayan Gürel, "Bu senenin ilk 6 ayında tarihi ilçede 50 bin kişilik konaklama oldu. Bu da 200 bin civarında günübirlik ziyaretçiye denk gelmekte. 1 Temmuz itibarıyla biliyorsunuz normalleşme başladı. Özellikle 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde 35 bin kişilik konaklama ortaya çıktı. Bu, 150-170 bin kişilik günübirlik ziyaret demek. Neredeyse ilk 6 aydaki rakamı 9 günde yakalamış durumdayız. Bundan sonra inşallah devam eder." diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Kurban Bayramı Karabük Safranbolu

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