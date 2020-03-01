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UNESCO uzmanlarından Zerzevan Kalesine ziyaret

DİYARBAKIR HABERLERİ  | 01.03.2020 10:50 | Son Güncelleme

UNESCO uzmanları, Diyarbakır’ın Çınar ilçesinde bulunan ve ortaya çıkarılan arkeolojik bulgularla dünyanın dikkatini üzerine çeken Zerzevan Kalesi’ni ziyaret etti.Diyarbakır’ın Çınar ilçesinde bulunan Zerzevan Kalesi, yapılan çalışmalarla ortaya çıkan bulguları nedeni ile adını dünyaya duyurdu.

UNESCO uzmanları, Diyarbakır’ın Çınar ilçesinde bulunan ve ortaya çıkarılan arkeolojik bulgularla dünyanın dikkatini üzerine çeken Zerzevan Kalesi’ni ziyaret etti.
Diyarbakır’ın Çınar ilçesinde bulunan Zerzevan Kalesi, yapılan çalışmalarla ortaya çıkan bulguları nedeni ile adını dünyaya duyurdu. Çınar ilçesine 13 kilometre uzaklıkta bulunan ve 60 dönümlük geniş bir alanı kaplayan Zerzevan Kalesi, yapılan kazı çalışmalarında elde edilen Asur dönemine ait bir mühür kalenin tarihini bin 200 yıl daha geriye çekerken içinde barındırdığı Mithras tapınağı ile tüm dünyanın da dikkatini üzerine çekti. UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Mehmet Öcal Oğuz, Başkan Vekili ve Dışişleri Bakanlığı Yurt Dışı Tanıtım ve Kültürel İşler Genel Müdürü Büyükelçi Deniz Çakar, UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Yönetim Kurulu üyeleri, Dışişleri Bakanlığı Diyarbakır Temsilcisi Büyükelçi İbrahim Mete Yağlı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Tespit ve Planlama Daire Başkanı Gökhan Bozkurtlar, Diyarbakır İl Kültür ve Turizm Müdürü Cemil Alp, Diyarbakır Alan Yönetim Başkanı Cemil Koç, Diyarbakır Müze Müdürü Vehbi Yurt ve Genel Müdürlük UNESCO uzmanları Zerzevan Kalesi’ne ziyarette bulunarak incelemelerde bulundu.

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