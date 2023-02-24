UNFPA'dan depremden etkilenen hamile ve yeni doğum yapmış annelere destek

Depremlerin ardından Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu ekipleri depremzedelere yönelik desteklerine Sağlık Bakanlığı koordinasyonunda 5 merkez ve 7 mobil takımla sürdürüyor.

Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu Türkiye İnsani Yardım Program Yöneticisi Fatma Hacıoğlu Sarıdağ, AA muhabirine, depremzedelere yönelik hizmetlerini aksatmadan devam ettirdiklerini söyledi.

Depremlerden en çok etkilenen kadın ve kız çocuklarına öncelik vererek onları çadır ve ev gibi bulundukları ortamlarda ziyaret ettiklerini anlatan Sarıdağ, bu kişilere yönelik psikososyal destek, cinsel sağlık, üreme sağlığı ve toplumsal cinsiyete dayalı şiddeti önlemeye yönelik hizmetler verdiklerini anlattı.

Sarıdağ, deprem bölgesindeki hamile ve yeni doğum yapmış kadınları özellikle takip ettiklerini belirterek, şöyle konuştu:

"Bizim tahminlerimize göre depremden etkilenen illerde yaşayan 226 bin gebe var ve önümüzdeki ay 25 bin doğumun olması bekleniyor. Biz şu anda Birleşmiş Milletler ve diğer kuruluşlarla birlikte bir destek çağrısında bulunduk. Çünkü bu grupların acil desteğe ihtiyacı var. Buna ek olarak biz halihazırda ilk günden beri elimizdeki kaynakları kullanarak destekleri sağlamaya çalışıyoruz. Bu kapsamda yaklaşık 5 bin kişiye kit sağlayabildik. Ve aynı şekilde yaklaşık 3 bin kişiye de üreme sağlığı ve toplumsal cinsiyete dayalı şiddet konusunda koruma hizmeti sağlamış bulunuyoruz ve her gün bu hizmetlerimiz artarak devam ediyor."

Sahadaki ekiplerin bulundukları ilin ihtiyacına göre çalışma yaptığını aktaran Sarıdağ, "Saha ekiplerimizde yer alan hemşirelerimiz, ebelerimiz ziyaret ettikleri kişilerde bu çadırlar ya da evler olabilir, öncelikle kişilerin temel sağlık ihtiyaçlarını tespit etme riskli gebelikler varsa bu riskli gebeliklerin ihtiyaçları belirleyip hemen onları bir sağlık kuruluşuna yönlendirme, yönlendirirken de eşlik etmektedir. Bununla birlikte yeni doğum yapmış danışanlarımızın da bebeğin ve annenin kontrollerini sağlamaktalar. Benzer şekilde psikologlarımız da depremden etkilen kişilerin psikososyal destek ihtiyacına yardımcı oluyorlar." ifadelerini kullandı.

KATILIMCILAR DA MEMNUN

Şanlıurfa'da yaşayan ve verilen destekten faydalanan Hacer Aslan ise depremden 2 gün önce doğum yaptığını belirterek, sarsıntı sırasında zor anlar yaşadığını anlattı.

Çalışmaları olumlu bulan Aslan, "Bizi zor günlerimizde yalnız bırakmadılar, verdikleri yardımların çok faydası oldu bize. Daha önce hastane de de bilgi vermişlerdi, tecrübe sağladılar." dedi.

Cahide Dağ da doğum sonrası yaşanan deprem nedeniyle evlerine girmeye korktuklarını anlatarak, kendilerini ziyaret eden ekiplerin hem çocuğuyla hem de kendisiyle yakından ilgilendiğini ifade etti.

