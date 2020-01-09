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  4. ÜniEsEs’ten Rektör Çomaklı’ya ziyaret

ÜniEsEs’ten Rektör Çomaklı’ya ziyaret

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 09.01.2020 16:24 | Son Güncelleme

Üniversiteli Eskişehirsporlular (ÜniEsEs) Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Ak ve Anadolu üniversitesi ÜniESES Temsilci Başkanı Batuhan Akpınar, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof.

ÜniEsEs’ten Rektör Çomaklı’ya ziyaret

Üniversiteli Eskişehirsporlular (ÜniEsEs) Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Ak ve Anadolu üniversitesi ÜniESES Temsilci Başkanı Batuhan Akpınar, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı’yı ziyaret etti.
Rektörlük Ofisinde gerçekleşen ziyarette ÜniESES temsilcileri Rektör Çomaklı ile olası işbirliklerini konuştu. Ziyaret sonrasında ÜniESES temsilcileri Rektör Çomaklı’ya ÜniESES atkısı hediye etti.
Rektör Çomaklı: “Anadolu Üniversitesi ve Eskişehirspor şehir için çok önemli ”
Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, ziyarete dair görüşlerini şöyle paylaştı:
“Hem Eskişehirspor hem de 60 yıllık geçmişi ile Anadolu Üniversitesi bu şehir için büyük önem arz ediyor. Biz, Eskişehirspor için yoğun bir çalışma sürecinden sonra büyük emeklerle bir öğrenci kulübü oluşturduk. Eskişehirspor’u, Anadolu Üniversitesi içerisinde uzun zaman sonra hak ettiği noktada göreceğiz. Bu kulüple birlikte Anadolu Üniversitesi’nde Eskişehirspor temsil edilecek. Ayrıca Eskişehirspor’a sezon içerisinde başarılar diliyorum. “

ÜniEsEs’ten Rektör Çomaklı’ya ziyaret

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