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  4. UNIFIL Deniz Görev Kuvveti Komutanı Mugge'den TCG YILDIRIM firkateynine ziyaret

UNIFIL Deniz Görev Kuvveti Komutanı Mugge'den TCG YILDIRIM firkateynine ziyaret

24.04.2022 18:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

UNIFIL Deniz Görev Kuvveti Komutanı Mugge'den TCG YILDIRIM firkateynine ziyaret

Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Görev Gücü (UNIFIL) Deniz Görev Kuvveti Komutanı Tuğamiral Andreas Mugge, TCG YILDIRIM firkateynini ziyaret etti.

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, ziyaretten fotoğraflara yer verilerek, "UNIFIL Deniz Görev Kuvveti Komutanı Tuğamiral Andreas Mugge, 19 Nisan'da görev kuvvetinde bulunan TCG YILDIRIM firkateynimizi ziyaret etti." ifadeleri kullandı.

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