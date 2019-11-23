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Union Berlin 2 - 0 Mönchengladbach

ALMANYA HABERLERİ  | 23.11.2019 20:04 | Son Güncelleme

Bundesliga'da lider Borussia Mönchengladbach, deplasmanda Union Berlin'e 2-0 mağlup oldu.

Union Berlin 2 - 0 Mönchengladbach

UEFA Avrupa Ligi’nde Medipol Başakşehir ile aynı grupta yer alan Borussia Mönchengladbach, Bundesliga’nın 12. haftasında ligin yeni takımı Union Berlin ile karşılaştı.

Başkent ekibi 15. dakikada Anthony Ujah ve 90+1. dakikada Sebastian Andersson'un attığı gollerle karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı.

Bu sezon üçüncü mağlubiyetini alan lider Borussia Mönchengladbach'ın 25 puanı bulunuyor. Union Berlin ise puanını 16'ya çıkardı.

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Bayern Münih ise deplasmanda Fortuna Düsseldorf’u 4-0 mağlup etti. Bavyera ekibinin golleri 11. dakikada Benjamin Pavard, 27. dakikada Corentin Tolisso, 34. dakikada Serge Gnabry ve 70. dakikada Philippe Coutinho’dan geldi.

Fortuna Düsseldorf’da ilk 11’de başlayan milli futbolcu Kaan Ayhan müsabakada 90 dakika forma giydi. Bayern Münih puanını 24’e çıkarırken Fortuna Düsseldorf 11 puanda kaldı.

Bugün oynanan diğer karşılaşmalarda Wolfsburg deplasmanda Eintracht Frankfurt’u 2-0, milli futbolcu Ozan Kabak'ın formasını giydiği Schalke 04 de deplasmanda Werder Bremen’i 2-1 yendi.

Bayer Leverkusen-Freiburg karşılaşması ise 1-1 berabere sonuçlandı.

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