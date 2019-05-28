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Union Berlin ile 0-0 berabere kalan Stuttgart Bundesliga 2'ye düştü

ALMANYA HABERLERİ  | 28.05.2019 09:27 | Son Güncelleme

Bundesliga'da normal sezonu 16'ncı sırada tamamlayarak play-out oynama hakkı elde eden Stuttgart'ın rakibi Bundesliga 2'yi 3'üncü sırada bitiren Union Berlin oldu. Sahasında oynadığı ilk maçta rakibiyle 2-2 berabere kalan Stuttgart, deplasmanda oynanan mücadeleden de 0-0'lık skorla ayrılarak, bir alt lige düştü.

Union Berlin ile 0-0 berabere kalan Stuttgart Bundesliga 2'ye düştü

Almanya'da İkinci Lig'i (Bundesliga 2) 3. sırada tamamlayan Union Berlin ile Birinci Lig'i (Bundesliga) 16. durumda bitiren Stuttgart'ın karşı karşıya geldiği play-out etabı maçları tamamlandı.

İlk maçı Stuttgart'ta 2-2 eşitlikle tamamlanan eşleşmenin rövanşı, Berlin'deki An der Alten Försterei Stadı'nda oynandı ve müsabaka 0-0 sonuçlandı.

Union Berlin, deplasmanda oynanan ilk maçta aldığı 2-2'lik skorun avantajıyla Bundesliga'ya yükselirken, Stuttgart ise Bundesliga 2'ye düştü. Stuttgart, 1975 ve 2016'dan sonra üçüncü kez Bundesliga'da tutunamadı.

Devre arasında Galatasaray'dan 11 milyon avro bonservis bedeliyle Stuttgart'a transfer olan milli oyuncu Ozan Kabak, karşılaşmada 90 dakika forma giydi.

Bundesliga'da sezonu 17 ve 18. sırada tamamlayan Hannover 96 ile Nürnberg takımları küme düşmüş, Bundesliga 2'de şampiyon olan Köln ile ikinci sırayı alan Paderborn ise Bundesliga'ya yükselmişti.

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
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