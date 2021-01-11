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Üniversite eğitimine laboratuvar malzemesi desteği

11.01.2021 11:47 | Son Güncelleme:
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Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) Simav Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu’ndaki (SMYO) Tıbbi Laboratuvar Teknikleri, Fizyoterapi Programı ve Yaşlı Bakım Programı Laboratuvarlarına malzeme desteği yapıldığı bildirildi.Simav Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Müdürü Dr.

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) Simav Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu’ndaki (SMYO) Tıbbi Laboratuvar Teknikleri, Fizyoterapi Programı ve Yaşlı Bakım Programı Laboratuvarlarına malzeme desteği yapıldığı bildirildi.
Simav Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Harun Şener, eğitim araç gereçleri desteği ile öğrencilerin, uygulama ve laboratuvar derslerinde daha iyi eğitim alabileceklerini belirtti. Şener, “Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğü’nün teşvik ve destekleri ile elektroterapi, spektrofotometre, kan sayım, idrar analiz, saf su, aspirasyon ve mikroskop cihazları, yaşlı bakım maketi, erişkin - çocuk CPR eğitim maketleri, insan iskeleti eğitim modeli ile bir klinik laboratuvarda kullanılan pek çok malzeme ve ekipmanı öğrencilerimizin hizmetine sunuldu. Emeği geçenler teşekkür ediyoruz” dedi.

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