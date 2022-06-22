YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kırıkkale
  4. Üniversite hastanesinde ozonla ameliyatsız bel fıtığı tedavisi

Üniversite hastanesinde ozonla ameliyatsız bel fıtığı tedavisi

22.06.2022 13:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekim Yardımcısı Doç. Dr. Adnan Özdemir: - "Sadece bölgesel bir uyuşturma yapıyor ve işlemimizi gerçekleştiriyoruz. Uygun hastaları seçtiğimiz takdirde yüzde 90'a kadar başarı sağlanıyor"

MUHAMMET FATİH GÖKMEN - Kırıkkale Üniversitesi (KKÜ) Tıp Fakültesi Hastanesinde, ön muayenede uygun görülen bel fıtığı hastalarına 30 dakikada ameliyatsız ozon tedavisi uygulanıyor.

KKÜ Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekim Yardımcısı Doç. Dr. Adnan Özdemir, AA muhabirine, fıtık içi ozon tedavisinin dünyada yaygın kullanıldığını söyledi.

Hastanelerinde de bu yöntemi uyguladıklarını anlatan Özdemir, "Bel ağrısı olan hastalarımız müracaat ettiğinde öncelikle MR görüntülerini değerlendiriyoruz ve muayene bulgularına bakıyoruz. Ozon tedavisinin uygun olup olmadığına kanaat getirdikten sonra hastalara işlemlerimizi yapıyoruz." dedi.

Bu yöntemi uyguladıkları hastaların tedavisinde büyük oranda başarı sağladıklarını aktaran Özdemir, şu bilgileri verdi:

"Fıtık içi ozon tedavisi genelde tek seansta uyguladığımız bir tedavi metodu. Farklı seanslara gerek kalmıyor. Hastamızı yaklaşık 30 dakikalık bir işleme alıyoruz. İşlem bittikten sonra gündelik hayatına devam edebiliyor. Ayrıca bunu genel anestezi altında yapmıyoruz. Sadece bölgesel bir uyuşturma yapıyor ve işlemimizi gerçekleştiriyoruz. Uygun hastaları seçtiğimiz takdirde yüzde 90'a kadar başarı sağlanıyor."

Özdemir, "Fıtık içerisine ozonu verdiğimizde fıtıkta büzüşme yapıyoruz. Bu büzüşmeyle birlikte dışarıya çıkan yani fıtıklaşan kısım tekrar içeriye doğru giriyor. Böylelikle sinirlere olan baskı azalıyor. Bu, direkt ağrıların, şikayetlerin nedenini ortadan kaldırmaya yönelik bir tedavi. Sadece ağrıyı kesmeye yönelik bir tedavi değil." diye konuştu.

- "Hasta memnuniyeti üst düzeyde"

Yaklaşık 6 aydır uyguladıkları tedavide hasta memnuniyetinin en üst düzeyde olduğunu aktaran Özdemir, Antalya, Tokat, Mardin, Şanlıurfa ve Ankara'dan da hastaların kendilerine başvurduğunu kaydetti.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinden gelen 32 yaşındaki Mehmet Özkılıç da yaklaşık 10 yıldır bel ağrısı çektiğini ifade etti.

Kırıkkale'deki tedavi yöntemini sosyal medyadan öğrendiğini anlatan Özkılıç, "Hocayla iletişime geçtim ve buraya geldim. Tedavimi olup, ağrılarımdan kurtulacağım inşallah. Aynı gün memleketime dönebileceğim." dedi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kırıkkale'de sağanak, su baskınlarına neden olduKırıkkale'de sağanak, su baskınlarına neden oldu
Müküs Çayı'nda kaybolan hemşireye ulaşılmaya çalışılıyorMüküs Çayı'nda kaybolan hemşireye ulaşılmaya çalışılıyor
Çubuk'ta etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkilediÇubuk'ta etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Kırıkkale Namaz Vakitleri 22 Haziran Çarşamba

İmsak
03:15
Sabah
05:11
Öğle
12:53
İkindi
16:50
Akşam
20:25
Yatsı
22:12
Kırıkkale ECZANELER
Kırıkkale ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Parkta üstsüz güneşlendi! Polis baskın yaptı

Parkta üstsüz güneşlendi! Polis baskın yaptı

Hapishane mahkumu bir katille evlenmeye hazırlanıyor!

Hapishane mahkumu bir katille evlenmeye hazırlanıyor!

Yemeklerinizi yapmanızı kolaylaştırıp daha lezzetli hale getirecek en iyi döküm tencereler

Yemeklerinizi yapmanızı kolaylaştırıp daha lezzetli hale getirecek en iyi döküm tencereler

Putin’e en yakın isme şok! Görevi: Nükleer bavulunu taşımaktı

Putin’e en yakın isme şok! Görevi: Nükleer bavulunu taşımaktı

Elektrikler kesildi! Telefon ışığıyla devam edince...

Elektrikler kesildi! Telefon ışığıyla devam edince...

Yaz için daha iyi bir aksesuar düşünülemez, en iyi erkek güneş gözlüğü markaları

Yaz için daha iyi bir aksesuar düşünülemez, en iyi erkek güneş gözlüğü markaları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.