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Üniversite kayıtları ne zaman? 2022 YKS tercihleri sonrası üniversite kayıtları ne zaman, hangi gün yapılacak?

27.07.2022 13:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

YKS tercihlerinin başlamasıyla birlikte puan ve başarı sıralamasına göre tercihlerini yapmaya başlayan öğrenciler bir yandan da üniversite kayıtlarının başlayacağı tarihi merak ediyor. 27 Temmuz tarihinde başlayan YKS tercihleri 5 Ağustos'ta tamamlanacak ve sonrasında üniversite kayıtları yapılacak. Peki, üniversite kayıtları ne zaman? 2022 YKS tercihleri sonrası üniversite kayıtları ne zaman, hangi gün yapılacak?

Üniversite kayıtları ne zaman? 2022 YKS tercihleri sonrası üniversite kayıtları ne zaman, hangi gün yapılacak?

YKS tercih işlemlerinin başlamasıyla birlikte yüz binlerce öğrenci üniversite kayıt dönemi tarihlerini araştırmaya başladı. 27 Temmuz tarihinde başlayan YKS tercih işlemleri 5 Ağustos'ta sona erecek. YKS tercih sonuçlarına göre üniversitelere yerleşecek olan öğrencilerin kayıt dönemi ÖSYM tarafından belli oldu. Peki, üniversite kayıtları ne zaman? 2022 YKS tercihleri sonrası üniversite kayıtları ne zaman, hangi gün yapılacak?

ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

YKS tercih sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 22-26 Ağustos 2022 tarihleri arasında yapılacak. Elektronik kayıtlar ise 22-24 Ağustos 2022 tarihleri arasında gerçekleşecek.

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN BİTECEK?

YKS tercih işlemleri, YKS sonuçlarının açıklanması ve tercih kılavuzunun yayımlanmasıyla birlikte başladı. 27 Temmuz tarihinde başlayan YKS tercih işlemleri 5 Ağustos'ta sona erecek.

2022 YKS tercih işlemlerini yapmak isteyen adaylar, https://ais.osym.gov.tr/ adresinden tercihlerini yapabilecek.

YKS TERCİH İŞLEMLERİ İÇİN TIKLAYIN

YKS EK TERCİHLER NE ZAMAN YAPILACAK?

2022 YKS tercih kılavuzunun ÖSYM tarafından yayımlanmasıyla birlikte yüz binlerce öğrenci tercih kılavuzunu incelemeye başladı. ÖSYM tarafından yapılan duyuru sonrasında YKS tercih işlemleri başladı.

5 Ağustos'ta sona erecek olan tercih sürecinin tamamlanmasıyla birlikte öğrenciler yerleştirme sonuçlarının açıklanmasını bekleyecek. YKS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından ise üniversitelerde kayıt işlemleri gerçekleşecek. Boş kalan kontenjanların belirlenmesinin ardından YKS ek tercih işlemleri ÖSYM tarafından duyurulacak.

Buna göre YKS ek tercih işlemlerinin Ağustos ayının son haftasında başlaması bekleniyor.

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