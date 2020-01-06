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  4. Üniversite öğrencileri 2020’nin ilk ziyaretini yaşlılar konukevine gerçekleştirdi

Üniversite öğrencileri 2020’nin ilk ziyaretini yaşlılar konukevine gerçekleştirdi

DÜZCE HABERLERİ  | 06.01.2020 22:57 | Son Güncelleme

Düzce Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Sağlık ve Bakım Hizmetleri Bölümü Yaşlı Bakımı Programı 2.

Düzce Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Sağlık ve Bakım Hizmetleri Bölümü Yaşlı Bakımı Programı 2. sınıf öğrencileri yeni yılın ilk ziyaretini Akçakoca Kızılay Yaşlılar Konukevi’ne gerçekleştirdi.
Yaşlı Bakımı İlke ve Uygulamaları-3 Dersi kapsamında düzenlenen sosyal sorumluluk etkinliğine; Yaşlı Bakımı Programı Bölüm Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Serap Bayram, Öğretim Gör Dr. Yeliz Dinçer, Öğretim Gör. Dr. Esra Usta, Öğretim Gör Tuğçe Şık ve öğrenciler katıldı.
Yaşlılar ile öğrencilerin hoş zaman geçirerek paylaşımlarda bulunduğu etkinlikte, kurum yöneticileri ile gelecekte planlanabilecek çalışmalar ve etkinlikler konusunda fikir alışverişinde de bulunuldu. Öğrenciler ve öğretim elemanlar, ziyaretten dolayı duydukları memnuniyetlerini dile getiren Akçakoca Kızılay Yaşlılar Konukevi yetkililerine ve sakinlerine, gösterdikleri misafirperverlikten dolayı teşekkür etti. Program birlikte hatıra fotoğrafı çekimi ile son buldu.

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