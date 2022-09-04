Üniversite öğrencileri Ağrı Dağı çevresinde "bilimsel gezi"ye çıktı

ABDULLAH SÖYLEMEZ - Iğdır Üniversitesinin projesi kapsamında bölgeye gelen yerli ve yabancı öğrenciler, Ağrı Dağı çevresindeki doğal güzelliklerde "bilimsel gezi" yaptı.

Üniversite tarafından TÜBİTAK'a sunulan ve "4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Destekleme Programı" kapsamında bu yıl desteklenen "Doğa Benimle; Çevre Okuryazarıyım Her Yerde 2" projesi başladı.

Bu kapsamda ilk olarak Iğdır'a giden Ortadoğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ), İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ), İstanbul Üniversitesi ile Ankara Üniversitesinden öğrencilerin de bulunduğu 24 kişilik grup, Türkiye'nin en büyük milli parkı olan Ağrı Dağı Milli Parkı, Balık Gölü, Gökkuşağı Tepeleri ile Tuz Dağı'nı gezdi.

Iğdır Üniversitesi Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Adem Yulu rehberliğinde daha sonra Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesine geçen öğrenciler, buradaki Telçeker köyü yakınlarında bulunan ve Nuh'un Gemisi'ne ait kalıntıların olduğuna inanılan alanı ziyaret etti.

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Faruk Kaya da burada uzmanlık alanı olan Nuh'un Gemisi ve Ağrı Dağı ile ilgili öğrencilere bilgilendirmelerde bulunup merak ettikleri soruları cevapladı.

Gezide keyifli vakit geçiren öğrenciler, bölgenin tarihi ve doğal güzelliklerini de yerinde görme fırsatı buldu.

- "Nuh'un Gemisi, Türkiye ve Ağrı için büyük bir turizm kaynağı olacak"

Prof. Dr. Faruk Kaya, AA muhabirine, öğrencilerin bölgeyi tarihi, kültürü ve doğasıyla tanıdığını söyledi.

Valiliğin son dönemlerde Nuh'un Gemisi'ne ait kalıntıların olduğuna inanılan alanla ilgili çeşitli jeofizik çalışmalar yapmasını önemsediklerini ifade eden Kaya, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Buranın en önemli sorunu heyelan tehdidi altında olmasıdır. Bir an önce buranın heyelan tehdidine karşı korunması lazım. Her geçen gün sel ve yağış suları buradaki yapıya ciddi zarar vermektedir. Burası sit alanı olmasına rağmen herhangi bir koruma yoktur. Dışarıdan gelen insanların doğal anıtın üzerine indikleri, çok rahat gezdikleri, oradan kaya parçaları aldıkları ve tahrip ettiklerini görebiliyoruz. Bunun mutlaka önlenmesi gerekiyor. Nuh'un Gemisi bugün olmasa bile gelecekte Türkiye ve Ağrı için büyük bir turizm kaynağı olacaktır."

Öğretim Üyesi Dr. Adem Yulu da projede coğrafya, jeoloji mühendisliği, tarih, arkeoloji ve peyzaj mimarlığı gibi farklı bölümlerden öğrencilerin olduğunu anlattı.

- "Bilimsel gezi ve saha çalışması yaptılar"

Programın bir hafta süreceğini belirten Yulu, "Bilimsel gezi ve saha çalışmalarının yanı sıra çeşitli eğitsel etkinlikler ve ölçme değerlendirme çalışmaları bu projemizin temelini oluşturmaktadır. Projenin esas uygulandığı alan Ağrı Dağı Milli Parkı ve yakın çevresidir. Balık Gölü, Tuzluca ve Doğubayazıt ilçelerine yakın önemli alanları geziyoruz." diye konuştu.

Somalili öğrenci Sundus Bile Halane de farklı illerden gelen öğrencilerle arkadaş olduklarını ve doğal güzellikleri beraber keşfettiklerini aktardı.

İstanbul Üniversitesi Coğrafya Bölümü öğrencisi Dilara Kayra Koçak da Ağrı Dağı'nı görünce çok şaşırdığını belirterek, "Nutkum tutuldu diyebilirim. Bu kadar yüksek bir dağın bizim ülkemizde olması ve bu kadar çeşitlilik olması beni çok heyecanlandırdı. Projeyi desteklediği için TÜBİTAK'a teşekkür ediyorum." dedi.

