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Üniversite öğrencileri Erzurum'daki kış kampında tarihi yolcuğa çıktı

04.02.2022 16:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Üniversite öğrencileri Erzurum'daki kış kampında tarihi yolcuğa çıktı

Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğünce (KYGM) Erzurum'da düzenlenen "6. Tematik Kış Kampı"na katılan üniversiteli kız öğrenciler, kentin tarihi ve turistik yerlerini gezdi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden (GSİM) yapılan açıklamaya göre, Erzurum GSİM ev sahipliğinde Osmaniye, Hatay, Muğla, Bolu, Kahramanmaraş, Samsun, Sinop, Zonguldak ve Uşak'taki yurtlarda kalan üniversiteli öğrencilerin katılımıyla kış kampı programı düzenlendi.

KYGM 6. Tematik Kış Kampı'na katılan 150 öğrenci, Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Erzurum'daki Palandöken Kayak Merkezi'ni gezdi. Burada kızaklara binen öğrenciler gönüllerince eğlendi.

Birçoğu ilk defa gördüğü Palandöken Kayak Merkezi'nin 3200 rakımlı Ejder Zirvesi'ne gondollarla çıkan öğrenciler, burada kar topu oynadı, eğlenceli zaman geçirdi.

Tarihi ipek ve baharat yollarında bulunması dolayısıyla geçmişte ticaretin merkezi konumunda olan kentte Rüstem Paşa Kervansarayı olarak da adlandırılan ve hediyelik eşya satılan birçok dükkan yer alan Tarihi Taşhan Çarşısı'nı gezen öğrenciler; tespih, yüzük, gümüş, bakır, gerdanlık gibi eşyalardan aldı.

Palandöken Dağı'nın eteğinde 16. yüzyıldan beri ziyaret edilen ve kentteki inanç turizm merkezlerinden olan Abdurrahman Gazi Türbesi'ni de gezen kız öğrenciler, daha sonra geldikleri Erzurum Karskapı Şehitliği'nde Türk bayrakları eşliğinde dua etti.

Konakladıkları sanatsal etkinliklere de katılan öğrenciler, Üç Kümbetler gezisiyle de kentte adeta tarihe yolculuk yaptı.

Türkiye'nin farklı kentlerinden gelen öğrenciler 6. Tematik Kış Kampı vesilesiyle Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na ve ilgililere teşekkür etti.

Öğrencilerin gezilerine kamp koordinatörü Vedat Engin ile Talip Önelge ile Havvanur Aksan eşlik etti.

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