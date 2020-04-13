YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Çankırı
  4. Üniversite öğrencileri evlerinden söyledikleri türküyle "evde kal" çağrısı yaptı

Üniversite öğrencileri evlerinden söyledikleri türküyle "evde kal" çağrısı yaptı

ÇANKIRI HABERLERİ  | 13.04.2020 17:28 | Son Güncelleme

Üniversite öğrencileri evlerinden söyledikleri türküyle "evde kal" çağrısı yaptı

Çankırı Karatekin Üniversitesi öğrencileri yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının önlenmesi amacıyla "Bahçalarda Börülce" türküsünü sözlerini değiştirerek söyledi.

Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bölümü öğrencileri yeni tip koronavirüs salgınında evde kalmanın önemiyle ilgili farkındalık oluşturmak istedi.

Bunun üzerine öğretim görevlisi Yağmur Yaşar "Bahçalarda Börülce" türküsünün melodilerine evde kalmanın öneminin vurgulandığı yeni sözler yazdı.

Müzik bölümü öğrencileri yeni sözleri evlerinden seslendirdi. Kayıtların düzenlemesi yapıldı ve sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.

Yağmur Yaşar, gazetecilere yaptığı açıklamada, eve kapandıkları ilk günden beri uzaktan dersleri sürdürdüklerini söyledi.

Bir öğrencisinin konuyla alakalı bir şeyler yapma fikri üzerine harekete geçtiklerini belirten Yaşar, "Bahçalarda Börülce türküsünün üzerine söylemenin daha hoş olabileceğine kanaat getirdik. Ancak öncelikle, türküyü çok seslendiren emekli öğretim üyesi Prof. Dr. Salih Aydoğan hocamızdan onun düzenlemesini kullanmamız için izin aldık." dedi.

Projenin esas amacının farkındalığı müzikle artırmak olduğunu Yaşar, "Ben sözleri yeniden yazdım ve daha çok koordinatör işlevi üstlendim. Her öğrenci altyapının üzerine söyleyerek evde kendi sesinin kaydını yaptı. Toplanan sesler birleştirildi. Projenin müzik aşamasında ben dahil toplam 17 kişi emek harcadı. Ses ve videonun kurgusunu ise Sinema Bölümü öğrencilerinden Abdullah Şahin yaptı." diye konuştu.

Desteklerinden dolayı Rektör Prof. Dr. Hasan Ayracı, Dekan Vekili Prof. Dr. Seçil Akıllı Şimşek ve Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Emre Şen'e teşekkür eden Yaşar, öğrencilerinin güzel bir işe imza attığını sözlerine ekledi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER 'Ayrıldım' dedi ve o belgeyi yayınladı! 'Ayrıldım' dedi ve o belgeyi yayınladı!
En büyük şehirleri bile geride bıraktı! O ilçede ceza rekoru En büyük şehirleri bile geride bıraktı! O ilçede ceza rekoru
Anahtar Kelimeler:
Bahçalarda Börülce Çankırı Çankırı Karatekin Üniversitesi "evde kal"

En Çok Okunan Yerel Haberler

Korona virüs çıkan site karantinaya alındı

Korona virüs çıkan site karantinaya alındı

Konya'da inşaat çukuruna düşen engelli çocuk hayatını kaybetti

Konya'da inşaat çukuruna düşen engelli çocuk hayatını kaybetti

Ortaca’da dur ihtarına uymayan alkollü sürücü polis ekiplerince yakalandı

Ortaca’da dur ihtarına uymayan alkollü sürücü polis ekiplerince yakalandı

Marmarisli vatandaş Bakan Soylu için bayrakla sokağa çıktı

Marmarisli vatandaş Bakan Soylu için bayrakla sokağa çıktı

Hatay’da yasağa uymayıp polise zorluk çıkaran şahıs gözaltına alındı

Hatay’da yasağa uymayıp polise zorluk çıkaran şahıs gözaltına alındı

Metin Yavuz; "Asıl şimdi başlıyoruz"

Metin Yavuz; "Asıl şimdi başlıyoruz"

Çankırı Namaz Vakitleri 13 Nisan Pazartesi

İmsak
04:33
Sabah
06:03
Öğle
12:51
İkindi
16:32
Akşam
19:29
Yatsı
20:54

Çankırı Nöbetçi Eczaneler13 Nisan Pazartesi

İncebay Eczanesi
Merkez
Karatekin Eczanesi
Merkez
Akif Eczanesi
Atkaracalar
Bizim Eczanesi
Cerkes
Kaymakçı Eczanesi
Korgun
Şifa Eczanesi
Kursunlu
Kızılırmak Eczanesi
Kizilirmak
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Çankırı'da otomobil bariyerlere çarptı: 1 ölü, 3 yaralı

Çankırı'da otomobil bariyerlere çarptı: 1 ölü, 3 yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.