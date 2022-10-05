Üniversite öğrencileri için sürdürülebilirlik eğitiminde yeni dönem

İSTANBUL (AA) - Zorlu Holding, Akıllı Hayat 2030 sürdürülebilirlik vizyonu doğrultusunda daha iyi bir gelecek için çalışırken, hayata geçirdiği radikal iş birlikleriyle etki alanını genişletmeyi sürdürüyor.

Zorlu Holding'den yapılan açıklamaya göre, gençlerden yoğun ilgi gören Akıllı Hayat Akademisi Sürdürülebilir Bir Gelecek Eğitimi'nin ikinci dönemi; Zorlu Holding'in ana partnerliğinde, imeceLAB'in yürütücülüğünde ve Boğaziçi Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Merkezi'nin akademik partnerliğinde düzenleniyor.

Program kapsamında gençlere; sürdürülebilirlik ve yaşam döngüsü, iklim, çeşitlilik ve kapsayıcılık, toplumsal cinsiyet eşitliği, etki, iletişim, hikaye anlatıcılığı gibi farklı başlıklarda eğitim ve ilham sohbetleriyle desteklenen bir birlikte öğrenme deneyimi sunuluyor. Sürecin gençlerdeki yansımaları, müfredatın gençlerde ne tür bakış açıları geliştirdiği ve tematik başlıklardaki öğrenimlerin onlarda ne izler bıraktığı da Akademi boyunca çeşitli içeriklere dönüşecek.

Başvuruları 10 Ekim'e kadar devam edecek eğitim programına, Türkiye'nin her yerinden, daha iyi bir dünya için sürdürebilirliğe inanan, sürdürülebilirlik odaklı meseleleri kendine dert edinen ve bu konudaki bilgi birikimini artırmak isteyen üniversite öğrencileri başvurabilecek. Program, 22 Ekim-10 Aralık 2022'de belirlenen saatlerde aktif katılım gerektiren çevrim içi buluşmalar şeklinde gerçekleştirilecek. Türkiye'nin farklı yerlerinden akademiye seçilen, programa aktif katılan ve proje fikirleriyle alana dair deneyimlerin içerisinde olan 200 genç, Akademi'yi başarıyla tamamladıklarını gösteren katılım belgesi almaya hak kazanacak.

- "Daha iyi bir geleceğin ancak gençlerin aktif katılımı ile inşa edilebileceğine inanıyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Zorlu Holding Kurumsal İletişim ve Sürdürülebilirlik Genel Müdür Yardımcısı Şahika Özcan Ortaç, şunları kaydetti:

"Zorlu Holding olarak, her zaman gençlerin daha iyi bir geleceğe katkı sunmalarını nasıl destekleyebileceğimize odaklanıyoruz. Çünkü daha iyi bir geleceğin ancak gençlerin aktif katılımı ile inşa edilebileceğine inanıyoruz. Bu yaklaşımla şubat ayında 'Sürdürülebilir Bir Gelecek Eğitimi'ni başlattık. İlk dönemimizde programa Türkiye'nin farklı bölgelerinden yaklaşık 1.000 öğrenci başvurdu. Gerek programın başvuru dönemi içerisinde gerekse de eğitimlerde gençlerle buluştuğumuzda onların yoğun ilgisine tanıklık ettik. Bu ilgi, sürdürülebilirlik ile ilişkili meselelerde bulunduğumuz noktadan daha ileri gitmemiz için gençler tarafında oluşan beklentiye de işaret ediyor. Yeni programımızı da bu bilinçle, ilk programdan bu yana eksilmeyen bir motivasyonla ve zenginleştirilmiş bir müfredatla hayata geçiriyoruz. Çünkü sürdürülebilirliği önceleyen kararları almak; gezegen ve toplum için gerekli aksiyonları taviz vermeden gösterebilmek, değişim öncülerinin sürdürülebilirlik okuryazarlıklarının yüksek olmasına bağlı."

imeceLAB Direktörü Zeynep Çelik de Akıllı Hayat Akademi'nin ilk döneminin Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları'na dair gençlere güçlü içgörüler sunarken, bu amaçlar arasında yer alan "nitelikli eğitim" için de uygulama zemini oluşturduğunu belirtti.

Çelik, "Gençlere sunduğumuz müfredat, 'sürdürülebilirlik' kelimesini alt başlıklarıyla kavrayabildikleri, ilişkili alanları uzmanların destekleriyle deneyimledikleri ve de bireysel düşünceleri üzerine komüniteleri ile birlikte etkileşim kurabildikleri bir alan açmıştı. Yeni dönemde bu perspektifi koruyarak zenginleştirdiğimiz müfredat ile gençlerin her alanda bir değişim öncüsü olmalarını ve kariyer seçimlerinde etki odaklı işleri önceliklendirmelerini hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

