Üniversite öğrencileri ödüllü kuyruklu robotu seri üretmeyi hedefliyor

İZMİR (AA) - HALİL FİDAN - "Kuyruklu robot THEMIS" ile TÜBİTAK ve TEKNOFEST 2021 yarışmalarında ayrı ayrı birincilik elde eden üniversite öğrencileri, hazırladıkları projeyi, sanayi sektörüne gerçek boyutlu şekilde üretmeyi hedefliyor.

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Makina Mühendisliği Bölümü öğrencileri Erhan Durucakoğlu, Gökhan Arslan, Berkay Uçar, Berkay Arslan ve Tolga Aşık'ın 1 yılda tamamladıkları robot projesi, TÜBİTAK'ın "Üniversite Öğrencileri Araştırma Proje Yarışmaları"nda 842 başvuru içerisinde "Makine İmalatı ve Otomotiv" kategorisinde birincilik elde etti.

DEÜ'lü öğrenciler, aynı çalışmayla, İstanbul'da düzenlenen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST 2021 finalinde de yine "Makine İmalatı ve Otomotiv" dalında birinci olmayı başardı.

Sanayi kuruluşlarında yük taşıma işlemlerini otomatik gerçekleştirmeyi amaçlayan robot THEMIS, kuyruk sistemi ve denge konusundaki yeteneğiyle dikkati çekiyor.

Erhan Durucakoğlu, AA muhabirine, proje danışmanlığını Prof. Dr. Zeki Kıral ve Prof. Dr. Binnur Gören Kıral'ın yürüttüğünü belirterek, TEKNOFEST 2021 finalinde ödülü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Prof. Dr. Aziz Sancar'ın elinden almanın kendilerini ayrıca gururlandırdığını ifade etti.

Öğrencilik sürecinde stajlar ve teknik geziler sonucunda yük taşıma işlemlerinin çoğunun insan-makine ortaklığında yapıldığını gözlemlediklerini aktaran Durucakoğlu, şunları kaydetti:

"Taşıma işlemlerini otonom bir şekilde insan müdahalesi olmadan gerçekleştirebilecek bir robot yapmayı amaçlayarak işe başladık. Yük taşıma işlemlerinde kullanılan makinelerin genelde 3 veya 4 tekerlekli yapıya sahip olduğunu gördük. Bu yapı yüzünden dar alanlara girip çıkmakta ve hareket etmekte zorlanmalar yaşanabiliyor. Biz bu sıkıntıları ortadan kaldırmak için robotumuzu 2 tekerlekli bir yapıda tasarladık. Bağımsız bacak mekanizması sayesinde robotumuz dar alanlarda çevik ve hızlı hareket edebilmektedir. Robotumuz iki tekerlekli olduğu için bir denge problemi ortaya çıkıyor. Bu denge problemini doğadan esinlenerek kuyruk ile çözdük. Doğada kuyruk kullanan birçok hayvan dengesini kuyruk ile sağlamaktadır. Biz de robotumuza bir adet kuyruk mekanizması ekleyerek dengesini sağladık. Bu açıdan projemiz doğa taklidi örneğidir."

Robotun ön kısmında bulunan manipülatörle yükleri taşıdığına işaret eden Durucakoğlu, denge problemlerinin kuyruk ile çözülmesi yeni bir araştırma konusu olduğundan bu alanda çalışmak istediklerini dile getirdi.

- "Gerçek boyutlusunu üretmek istiyoruz"

Ülkeye katkı sağlayacak bir çalışma yürüttükleri için ayrı bir mutluluk yaşadıklarını anlatan Durucakoğlu, "Ödülün ardından teknokentte bir şirket kurarak projeyi geliştirmek istiyoruz. Bu amaçla gerekli destek programlarına başvurmayı planladık. Kuyruklu robotumuzu sanayiye uygun şekilde çalışan gerçek boyutlu hallerini üretmek istiyoruz. Daha sonra da saha testlerine başlayarak projemizi ilerletmek istiyoruz." diye konuştu.

