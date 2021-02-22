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Üniversite öğrencileri tabletlerine kavuştu

22.02.2021 15:27 | Son Güncelleme:
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Dilovası Belediyesi tarafından başlatılan “Öğrencilerimize Tablet, Geleceğe Umut” projesi kapsamında üniversite öğrencilerine de tabletleri dağıtıldı.“Öğrencilerimize Tablet, Geleceğe Umut” projesi kapsamında, geçtiğimiz hafta İlçedeki Ortaokul ve lise öğrencilerine tablet bilgisayar hediye eden Dilovası Belediyesi, ilçede yaşayan bin 100 üniversite öğrencisine tabletlerini ulaştırmaya başladı.

Dilovası Belediyesi tarafından başlatılan “Öğrencilerimize Tablet, Geleceğe Umut” projesi kapsamında üniversite öğrencilerine de tabletleri dağıtıldı.
“Öğrencilerimize Tablet, Geleceğe Umut” projesi kapsamında, geçtiğimiz hafta İlçedeki Ortaokul ve lise öğrencilerine tablet bilgisayar hediye eden Dilovası Belediyesi, ilçede yaşayan bin 100 üniversite öğrencisine tabletlerini ulaştırmaya başladı. Üniversitelilere dağıtılacak tabletler ile, Dilovası Belediyesi’nin dağıttığı tablet sayısı 10 bine ulaşacak. Dilovası Belediyesi Kültür Merkezinde düzenlenen tablet dağıtım törenine Dilovası Kaymakamı Mustafa Asım Alkan, Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, belediyesi başkan yardımcıları, meclis üyeleri, İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Balay, mahalle muhtarları, STK başkanları ve öğrenciler katıldı.
Tablet dağıtım töreninin konuşarak eğitime yönelik yatırımlara devam edeceklerini söyleyen Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, “Amacımız; sizlerin eğitimine bir nebzede olsun katkı sunabilmek. Biliyoruz ki, başarınız Dilovamız’ın başarısıdır” dedi.
Konuşmaların ardından tablet dağıtım töreninde öğrenciler adına konuşma yapan İstanbul Teknik Üniversitesi, Elektronik Haberleşme bölümü öğrencisi Kamil San ise, “Dilovası Belediye Başkanımıza bize verdiği destekten dolayı çok teşekkür ediyorum. Böyle vizyon sahibi bir belediye başkanına sahip olduğumuz için kendimizi şanslı hissediyoruz. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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